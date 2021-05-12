林師傑與黃浩邦為開電視主持全新唱遊節目《駕輕就熟》，分別邀請好友暢談不同話題，今日邀請鄭融到尖沙嘴一拳館拍攝。節目中會與朋友分享成長過程，又會駕車唱歌，之前就邀請J.Arie討論香港樂壇是否已死及環境生態。

林師傑於2018年與太太歐陽巧瑩結婚，早年他為搵錢外闖離開大台，如今不愁工作，他說：「比起以前free好多，每日做嘅嘢都係為自己為老婆，可以解釋到自己點解咁做。」現時身兼多職包括補習老師、製片、教直立板、節目主持等不同範疇工作，人生比以往充實，計落應該收入大增，他笑說：「收入少咗好多，請大家供養林師傑，等我繼續追夢，我夢想做有錢仔，仲未放棄，成日叫我阿爸阿媽努力啲。」

不排除回巢

大台改朝換代人事變動，林師傑不排除回巢，續說：「自己冇所謂，近日有傾過返去做音樂節目，我當時離開只係為生計，最終目的係要養老婆，但你萬二蚊一年我根本養唔到老婆，而家就差唔多養得起。」即使回巢合作會以快樂為主，不想為錢傷感情。

鄭融與林師傑早已相識，女方不怕被追問尖銳問題，「問得就會答，只係睇點答，大家都識咗好耐。」近年鄭融分別與3大電視台合作，感受不同風格，覺得係好事，合作開心。

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