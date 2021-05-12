人氣男團MIRROR一連六場嘅九展演唱會，噚晚圓滿結束，在一票難求情況下，尾場門票更被炒高至20萬，連影帝古天樂都嚟撐場，就知MIRROR人氣高企，MIRROR個唱贏盡掌聲，而古仔驚喜現身，即惹來全場尖叫歡呼，森美及小儀噚晚亦係座上客，今早於電台節目《早霸王》，佢哋都談及現場所見情況，小儀稱古天樂入場時，全場尖叫震耳欲聾，氣場十足，小儀噚日坐觀眾區，完全感受到鏡粉投入及和諧嘅氣氛，而森美笑稱自己坐喺古天樂嘅嘉賓區。

森美回想演唱會片段覺得幾感動，「我見佢哋喺台上講，譬如Lokman講如果唔係去咗梅窩camp，佢開頭都冇信心可以去到3年，Alton講以前佢哋一出道，網上有人講『MIRROR三年後仲喺度先同我講』」聽Lokman講完，森美即刻望MIRROR佢哋對眼，「我感覺到佢哋係一條心，我認為呢個係重要啲」。

森美又笑指睇騷有留意呂爵安，佢解釋因為屋企有個小妹妹好鍾意，因此比較留意呂爵安一舉一動，森美笑說： 「本來我唔知佢係邊個，我見佢噚晚叫『小儀豬』，佢又攬到小儀實一實。」小儀聞言即好大反應：「唔係我！佢係另一方向，佢妹妹叫『小如豬』，不過我同佢係好朋友。」森美笑稱嚇死：「我心諗呢個男人咩事！之不過我噚日講完一句說話，我真係驚！咁啲記者訪問我，見我拎住個『爵』字，問我係唔係『爵屎』，我答唔係，我屋企有人鍾意佢，遲啲叫佢改名『女婿安』。」

蘋果好多人

小儀指老竇爆出「女婿安」通常有人有覺得爸爸舉動好冧，亦有人覺得女兒會等佢回家打佢，森美自爆睇騷去到一半已收到愛女電話：「我一聽就有個女仔同我講，你睇WhatsApp就收線，見到『你唔好再講我喇』，哈哈！我答『我冇呀！我冇呀』，阿女話《蘋果》出咗呀！我心諗豈有此理，個騷去到一半咋喎，我只好話講吓冇嘢嘅。」

森美當時極速轉移話題：「好在你冇嚟呢度好多人，阿女話『《蘋果》都好多人（睇）』，阿女仲話『I don’t like you』，我答『我知You Love Me嘛』，佢話『Not Today』……」在旁嘅小儀大笑，Marco亦笑佢得到懲罰，小儀笑住講而家年輕人追星唔一定想同人講。

森美又指阿女一向睇開外國歌曲，好少聽本地音樂，「我有一個習慣，一上車就播家人playlist，佢哋會講點解聽呢首歌……直到有一次聽到《狂人日記》、《E先生連環不幸事件》，我就知佢鍾意」，Marco笑住講：「現場好多人，《蘋果》好多人，電台都好多人，你又再講多一次。」森美反駁：「電台冇咁多嘅！佢而家返咗學。」

完騷後見到呂爵安，對方已知道自己叫「女婿安」，森美感到愕然：「之後見到呂爵安，佢話『女婿安』，我話你都知？真係快，你開緊騷。」

森美亦指大讚姜濤畀心機演出，「要全世界話你好，係好難做到，噚日睇到姜濤最尾嗰part，其實去到最尾好多時啲歌手都會將隻舞簡化，但係佢冇，而我見到佢係盡力畀大家見唔到佢攰，就算氣聲都繼續盡力去唱，呢啲就係青春！人生年紀大咗就畀一啲自己handle到嘅事畀自己做，有啲最尾會做少啲，覺得佢係不顧一切，死咬住去演出，呢啲就係青春！感受到MIRROR就係青春。」Marco亦認同有啲歌手有時年紀大「回塘」就只希望做得舒服而已。

輪到玩遊戲時，講起情人之間「有一啲唔關佢嘅秘密，佢都要知」，森美認為結咗婚就溝通，Marco寸佢：「阿女鍾意呂爵安，你都周圍同人講，阿女都冇同你結婚，《蘋果》呀大佬。」小儀搞笑說下星期要玩「最怕老竇」遊戲，「話我鍾意呂爵安，仲要叫佢做女婿安」。

除此之外，森美也欣賞鏡粉為偶像嘅付出，「以前fans覺得你邊識嘢，而家啲fans係希望我鍾意，都希望你都鍾意佢，呢種新嘅感覺，我又幾喜歡，因為係互相幫助，佢哋知道自己代表偶像，有教養理智嘅fans唔係個個都有，相信係MIRROR大嗰啲fans去教細嗰班，fans係努力去幫佢哋做推廣，讓偶像多啲人識，幫偶像行台宣傳新歌」。

Dark Image較耀眼

森美認為MIRROR個唱的solo環節，編排落咗好多心機，令佢有啲喜出望外，見到十二子可以發揮所長，「呂爵安自彈自唱，阿Jer現場表演都係耀眼，Tiger、Frankie、Jeremy及Stanley搵啱咗自己嘅歌，擺法幾好，佢哋都有種妖嘅味道，呢種味道係要經營，Jeremy原本個樣冇呢個特色，到佢換咗髮型，再加埋跳絲帶舞，我感覺到一個日本style嘅star喺台上，佢哋幾個係有Visual Rock嘅感覺，我當時覺得MIRROR係有dark image，我直情諗咗個名，一斬開佢哋就係MIRROR Dark Image，應該係ERROR、MIRROR、Dark Image，咁佢哋呢一part，我係喜歡，唔係齋邪氣，有啲陰陰哋，佢哋係誘惑你，我係入到戲，挑逗性好高，一啲曳曳同違和感都冇，所以我覺得啱佢哋，呢幾個要發掘多啲」。

森美讚Frankie幾靚仔，好有後生版孫耀威外表、跳舞又似城城，全程幾吸引森美去睇，而Stanley肌肉線條最好睇，佢下胸位置真係操得唔錯，Alton則似日本SMAP成員中居正廣，有主持嘅才華同特質，好有膽量去做，「唔知呢個係唔係佢將來嘅方向」。

此外，電台節目《在晴朗的一天出發》主持林海峰及盧覓雪亦有提及MIRROR臨完場前，姜濤發表感言時，佢高呼「香港加油！」然後舉起手指公，台下觀眾即掌聲如雷，之後姜濤再大叫「香港樂壇加油！」同時又講起古天樂睇MIRROR尾場演唱會，盧覓雪指鏡粉十二子後援會好勁，而家香港好少見，盧覓雪又指估計古天樂撐場，應該好快同MIRROR有合作。

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