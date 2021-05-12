以巴衝突不斷升溫，以色列軍與控制加薩地區的伊斯蘭運動組織「哈馬斯」以火箭炮彈和戰機空襲，造成多人死傷。國際名模Bella Hadid、Gigi Hadid姊妹以及在Brit Award 獲獎的Dua Lipa均在社交平台上，為巴勒斯坦受空襲發聲。

父親為巴勒斯坦人的名模Bella Hadid、Gigi Hadid姊妹分別於在社交平台上發文為巴勒斯坦人發聲，引起社會關注。Bella、Gigi 今日在Instagram公開發文，表示支持巴勒斯坦，又指出歷史教導人們要發聲，呼籲人們關注並不能選擇忽視巴勒斯坦人的處境。Bella日前又在限時動態上表示，她與家人對以巴衝突感到擔憂及害怕。Gigi更轉發「不能抹去巴勒斯坦」（You Will Not Erase Palestine）的貼文，姊妹倆更呼籲國際關注。

Bella、Gigi Hadid姊妹關注國際議題，多次為各種社會、政治、人權議題發聲。除了曾多次為巴勒斯坦人發聲外，更為停止亞裔仇恨（Stop Asian Hate）、呼籲人們在美國大選中投票、女權、身體自愛等議題發聲。Gigi Hadid更曾邀日本藝術家田中達也創作微型藝術，關注疫情、種族問題等議題。

25歲人氣女歌手Dua Lipa，在獲得英國音樂大獎後，亦在Instagram限時動態中轉發貼文，呼籲美國政府，反對盟友以色列軍對巴勒斯坦的襲擊及驅逐巴勒斯坦家庭出耶路撒冷附近的行為。

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