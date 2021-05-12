言行一向「惹火」的吳若希近日因被一個農莊將其照片放到官方平台，惹其不滿，她更直接留言叫對方刪相，被網民熱議她「好大官威」。今日吳若希到新城為新歌宣傳時，親自解釋事件來龍去脈，指當日因女兒生日到農莊遊玩，屬私人時間，力斥好多人未必知道相片用法，她說：「對我嚟講係一個提醒，但唔明件事點解會發酵成咁，當日農莊有攝影服務，影完相之後我冇買，佢放咗我其中一張相出嚟。」問到是否不甘被借用作宣傳？她否認說：「私人時間，同行仲有幾個家庭，令我唔舒服，而且商業社會，又有經理人公司，總之處理咗就唔使再講。」

網民連串質疑吳若希此舉是否未P圖不滿意？她說：「我冇所謂，我唔化妝都係咁出街㗎啦，哈哈！」對於被指好大官威？她懶理說：「唔緊要，我都冇嘢講，唔鍾意你就係唔鍾意你。」吳若希和網民開火之餘，不忘為自己channel宣傳，她說：「諗緊點樣將負面嘢變成賺錢，有意見要反駁都要喺網上駁，我發現大家好鍾意睇我鬧交，例如爭論又或同老公鬧交，可以研究令人課金。」並指現今人生最着重健康和金錢，笑稱：「老公有錢唔代表我有，我諗佢嘅遺囑都係寫畀仔女，調返轉我都係寫畀仔女。」

吳若希在母親節推出新歌《只想你記得》，想贈送給天下父母及一對寶貝子女，內容講父母在兒女身後陪伴成長，希望仔女成長後記得媽媽仍在身邊。

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