組合ERROR成員郭嘉駿（193）自寸曾志偉及無綫後，人氣急升，連帶ERROR多個舊節目亦翻hit。早前去日本工作假期約半年的吳業坤（坤哥），上周突然貼出跟193合照後，前晚又再叨光大晒跟193錄音，兩人還互送兩台吉祥物TVBuddy及「生啤」。不過，193事後竟惡搞TVBuddy變成「壞過凱婷」，更有大批網民起哄「炸咗佢」，搞到坤哥膽怯大嘆：「玩咁大。」

吳業坤自2010年參加《超級巨聲2》後，簽約無綫至今，但他早前竟不避嫌在fb貼出跟ViuTV組合ERROR成員193合照，並留言：「講咗成年後生仔唱吓歌，放飛機者死。」預告會合唱。前晚坤哥再在fb貼出跟193於錄音室的合照，見到193拿着無綫官網盛惠180元的TVBuddy膠公仔，而坤哥則手持拍賣網標價600元的ViuTV「生啤」（Sound Bear）毛公仔。

坤哥昨日回覆傳媒表示與193是錄翻唱歌：「我哋錄cover咋，大約兩個禮拜後可以聽到， 遲啲有機會再合作！」而就193貼出的歌詞所見，兩人應是翻唱坤哥去年的歌曲《玩具成熟時》。不過不少網民重點並非放在兩人合唱，反而聚焦於生啤及TVBuddy身上，有網民抵死留言：「193同我炸咗隻buddy佢，快！」、「炸生啤都悶喇，係時候炸buddy！」

坤哥扁嘴：玩咁大

193會否炸TVBuddy仍未知，但他昨午在Ig貼出將TVBuddy打格兼惡搞使其手執兩支香煙的相片，並留言為TVBuddy加設計對白：「你敢？你連續兩支煙食唔X到啦，學我哋？算吧啦！」擺明寸無綫不夠膽跟風學ViuTV拍大膽出位節目，還加不少搞笑hashtag，如「壞過凱婷」、「會唔會爆炸」等，並嘲TVBuddy是「不詳物」。

193惡搞TVBuddy後，好友及網民爭相留言，坤哥更膽怯說：「玩咁大……」再加兩個淚眼扁嘴的emoji，而「格仔導演」劉諾衡（Mike）更說：「借隻buddy嚟玩吓得唔得？」有網民留言擔心坤哥前途：「你咁樣仲有冇得返去做棋？」其實坤哥首次貼出跟193合照時，他曾明言無懼被雪：「我兩年前開演唱會，MIRROR都嚟做嘉賓，多啲唔同合作係好事。」不過193卻從未在個人社交網貼合照，前晚也只是低調在Ig限時動態貼出，在錄音室偷影坤哥的側面相，明顯較為避忌。

被靚女咀硬晒軚

另外，《ERROR自肥企画》前晚播出第六集，193連同肥仔、保錡及阿Dee玩遊戲，要救出曾參加《全民造星III》的索女鄭嘉欣（Christine），193一度被Mike扮演的速龍捉到，要接受「死亡行星」懲罰，更不幸擊中下體倒地，事後他檢查下體聲稱「又紅又痛」，又謂：「點同阿媽交代？」但最後193成功找到密碼救出Christine，贏得她的香吻。

一向寸嘴的193面對靚女竟變成怕醜仔：「我有啲口窒，我好似未試過咁怕醜，我呢啲咁無恥嘅人。」當Christine錫了193面頰一啖後，他不敢張開眼睛更即時「硬晒軚」，肥仔還爆響口：「節目出街你死喇。」似是笑他不知如何向緋聞女友「Dee姐」陳海寧解釋。此外，Mike導演在Ig限時動態貼出節目主題曲MV，揚言若YouTube點擊衝破150萬將送上驚喜，前晚MV點擊約66萬，但截至昨晚9時點擊已有逾78萬，升勢強勁。

雖然《ERROR自肥企画》深受觀眾熱捧，但截至昨日通訊事務管理局收到七宗投訴，投訴人主要認為內容暴力、低俗不雅。而無綫收視平平的《開心大綜藝》由上月11日至周日已合共收到315宗投訴，主要投訴是內容低俗、有侮辱成份。