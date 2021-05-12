現年56歲的黃一山（細龜），1991年參演電影《逃學威龍》飾演中學生「黃小貴」，同周星馳結片緣。早前他在「一山說電影」環節時，講到當年拍《逃》片的點趣聞，印證周星馳同朱茵的一段情同及解構《逃3》由陳嘉上變成王晶執導、沒再拍第4集的原因。細龜重提當年，重點當然是為點擊率，另一方面是為他演出的大陸片《新逃學威龍》宣傳。同片還有黃一飛、羅家英，曾幾何時被喻為周星馳御用演員的細龜，如今被網民揶揄食老本。

細龜近年到大陸發展，曾以iPhone發文，呼籲支持華為手機。近日他在微博上傳多張照片，有《少林足球》「大師兄」黃一飛以及羅家英，細龜表示，黃一飛在《新逃學威龍》的戲份已經煞科，他又憶述對上一次跟黃一飛及羅家英同場拍戲，已是2008年的《中港良緣奇遇記》，對於今次3人可以再度同場，他感謝劇組的邀請。之後細龜再貼出二人身穿警察制服造型照，同時提到自己的戲份亦已經完成：「從1991年的《逃學威龍》到2021年的《新逃學威龍》，黃小貴（黃小龜）終於由中學生變成爸爸了。」還附有一張相信是他同戲中女兒的合照。

有網民在facebook專頁「文人多說話」開帖話，「死都要用《逃學威龍》呢個名，拍過周星馳啲戲真係消費足一世」。網民紛紛留言叫細龜不如改戲名「算吧啦，幾廿歲人仲逃咩學，逃獄威龍好似有諗頭」、有網民答：「一個人要有幾失敗，先會咁多個十年，開口埋口都係提周星馳秘史、是非、為人……！以為咁樣踩低別人抬高自己。」有網民反問細龜，何解只提周星馳，而「唔講《笑聲救地球》俾人用笑聲拍板拍嘅？」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）