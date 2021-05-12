近日娛樂圈要數人氣最盛的，肯定是MIRROR和ERROR兩隊人氣組合莫屬，但想不到16子佔據各大娛樂版面之餘，亦接二連三被出現在港聞版的新聞中。繼姜濤日前被港大感染及傳染病中心總監何栢良，邀請做接種COVID-19疫苗的代言人後，新民黨的葉劉淑儀，今日更在立法會會議上提議叫MIRROR和ERROR北上發展，更向商務及經濟發展局局長邱騰華提出建議，叫16子上大陸節目如《天天向上》和《乘風破浪的哥哥》，以發展大中華巿場，同時亦可推廣香港文化。

葉劉淑儀的建議可能是一番美意，一班「鏡仔」可以趁人氣衝出香港，靠北水搵人仔，不過估計葉太推薦他們北上，是基於他們現時是香港人氣天團，卻忽略了兩隊隊員的本質和特性，甚至葉太有否看過兩隊人的節目都成疑。《全民造星》出身的MIRROR，雖然經過3年密集式訓練，台上已累積一定經驗，不過部份成員的普通話只屬BB班水準，言語障礙無疑是他們上大陸節目的一大難題，至於另一隊的ERROR就更不用說，以癲喪形象加直話直說獲網民追捧的ERROR，連ViuTV吉祥物Sound Bear話炸就炸都夠膽死，如果上到大陸，說錯一句半句搞到一地玻璃碎，後果絕對可大可小。

事實上，葉劉推MIRROR和ERROR上大陸做節目，網民的反應亦十分激烈，有姜糖說：「班大人可唔可以停止擺姜濤上枱」，亦有人說：「上咗去，就唔會再受青年人歡迎㗎喇！」更有網民反建議：「明明曹永廉先係年輕人嘅偶像！」、「應該搵《開心大綜藝》班友返大陸」。另一方面，亦有網民擔心MIRROR和ERROR會抵受不住大陸市場的誘惑，要鏡粉自我做足心理準備，不過亦有人說：「如果佢哋上大陸節目堅持全廣東話，我覺得又OK喎 ！」而《蘋果》今日就此事致電MIRROR經理人花姐，但暫未有回覆。

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