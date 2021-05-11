已故名導大島渚的1976年經典電影《感官世界》上映45周年，最近以數碼修復版重登香港大銀幕，從本月27日起將於百老匯電影中心重映，目前預售首四天的場次已全院爆滿。

《感官世界》於1976年在康城影展舉辦首映，大島渚當年率領男、女主角藤龍也和松田英子參與盛會。電影到今時今日成了情慾經典，藤龍也今年8月便是其80歲大壽，而松田英子卻在2011年死於腦癌，逝世10周年，《感官世界》的修復版最近上映更別具意思。

由法日合拍的《感官世界》取材自「阿部定事件」，該宗轟動日本的血腥奇聞發生在1936年，大島渚以片中的男女主角連場情慾畫面跟當時日本帝國主義崛起形成強烈對比，故事內容和震撼的結局引來各國爭議四起，被列為世界十大禁片之一。導演大島渚當時甚至被日本政府以傷風敗俗罪名逮補，需要上庭辯護，他表示：「我呈現的是性的自由與愛的純真。」由於電影的投資、製作與發行是法國電影公司包辦，嚴格來說電影的擁有權並不屬於日本，他最後獲判無罪。

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