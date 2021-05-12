香港第一個華人女騎師江碧蕙 (Sherie)，前年孖住老公及生意拍擋合作，在中環開設醫療檢測中心，主打引入據稱NASA(太空總署) 用作檢測太空人血壓的心血管檢測。去年六月，她公開和醫療中心割席， 江碧蕙今日下午在IG平台，再出聲明表示懷疑有人借她名義，遊說身邊朋友投資，「本人已退出該公司股東身份，現在已跟加心康心臟檢測公司沒有任何關係」，聲明中更提醒各界朋友「以免陷入任何錯誤引導的情況」。

《蘋果 》事後致電江碧蕙，她表示近日收到多個朋友查詢，令她覺得事態嚴重，必須作出澄清。 「有朋友打畀我，話有人自稱係我朋友，叫佢地投資醫療中心，話想集資過億元上市，叫我啲朋友投資好大筆錢，講緊係投資以百萬計、上千萬，之後又不斷騷擾我啲朋友。」她指估不到拆夥後事隔一年，仍被人借用名字作其它投資項目，她不希望任何朋友被錯誤引導，招致損失，「第一，我想澄清同提醒返身邊朋友，我無再同相關嘅人合作，大家千萬要小心，投資失敗與否，都與我無關，我無法子負責。」

江碧蕙開業初期為生意碌盡人情卡，搵了不少明星好友，如：曾志偉、李克勤夫婦、陳敏之、方力申等撐場及做檢測，開拓知名度，她亦擔心有人心懷不軌，拎照片另有所圖，「多謝之前身邊朋友撐我，但我對佢地唔住，希望唔好騷擾到佢地啦。我唔敢講自已響馬圈有咩名望，但一直以來都行得正，企得正。」據了解，已有兩名娛圈中人受遊說後投資。她亦澄清自已前期一直是股東身份，並非外傳收了幾百萬公關費，而法籍老公、前運動員Jerome更曾為生意項目，連工都辭去，疫情下更失業超過一年。「香港人人都咁難捱，我地𠲖家勤勤力力做返好本行，做運動員，網球場終於重開，Jerome可以正常繼續教波，我就如常教騎馬、拍嘢咁，一齊努力。」

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