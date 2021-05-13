品牌Prada剛宣佈跨性別模特兒Hunter Scfaher成為Prada Galleria手袋的最新廣告代言人。品牌並同時邀請她與電影製作人Xavier Dolan一同為The Galleria手袋系列拍攝短片。主角Hunter Scfaher以一頭金髮色加上搶眼的煙燻妝容，充滿自信與魅力地演繹出Prada SS21最新服飾，更毫無遺和感地展現出The Galleria剛柔並濟的時尚風格。

經常活躍於時尚界，現年22歲的Hunter Scfaher，擁有多重身份，不但是一名演員、模特兒及藝術家，更是一位被喻為是真人版《丹麥女孩》的跨性別人士。Hunter Scfaher沒有因為自己的「與別不同」而輕視自己，勇敢地面對和活出真我，嬴得各界不少掌聲。

而最近頻頻釋出新代言人消息的高級珠寶品牌BVLGARI，再次為我們帶來驚喜，繼山下智久、光希Kōki及BLACKPINK的Lisa等紅人外，昨日再宣佈宇宙博主Chiara Ferragni 成為品牌B.zero1系列的全球代言人。以時尚博主身份起家的Chiara，近年已由元祖級blogger成功轉型為企業家，同時是時尚圈其中最巨影響力的influencer 。相比以往BVLGARI起用的星級代言人，今次的合作可算是Chiara 個人及品牌的一大突破，亦正如品牌所言，此舉正是展開珠寶界新的一章。

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