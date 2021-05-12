韓劇《巴黎戀人》女星金晶恩，2016年嫁給拍拖3年的圈外男友，婚後金晶恩在首爾、香港兩地生活做闊太。日前金晶恩兩公婆由韓國飛返香港，於酒店嘆住紅酒展開隔離生活。

窗邊曬太陽

來到隔離第6日的金晶恩，未知是否開始覺得悶，今日就連環更新IG，又影相又拍片。金晶恩目前於紅磡的酒店進行隔離，有得望住維港靚景的她，今日就公開多張在窗邊曬太陽的新自拍，用韓文及英文留言：「隔離第6日，日光浴中。如果不是有這種美景，我們可能很難在這裏連續待21日。」

打針後嘆美食

同樣跟老公及兒子在香港生活的韓國女主播姜水晶，去年底由韓國返港後已在酒店進行隔離，3月時她更透露自己去打了BioNTech「復必泰」疫苗。而姜水晶見到同鄉金晶恩要在酒店隔離21日，亦非常貼心地送上自家製的韓國食物及泡菜到酒店，令金晶恩非常感動，於IG晒新相及留言：「我愛你姜水晶，很美味！」姜水晶亦留言表示開心見到金晶恩喜歡她準備的食物。

而姜水晶今日亦有更新IG，公開她在香港嘆點心的照片。

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