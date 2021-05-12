鍾欣潼（阿嬌）與台灣「醫界王陽明」之稱的賴弘國於18年12月在港註冊結婚，但婚姻只維持短短14個月便結束。日前賴弘國於IG分享一張暴瘦近照，受訪時剖白心底話：「你看我一個婚姻，人生都要毁了。但這沒甚麼好讓人知道。」跟阿嬌分居一年後兼已辧妥離婚手續，由於2人有婚前協議，因此沒有財產分配問題。賴弘國接受台灣傳媒訪問，談及跟前妻阿嬌的婚姻，他還是耿耿於懷表示至今仍不知道為何自己被退貨（離婚）。談到夫妻相處，他承認阿嬌的名氣令他成為被追訪對象而感到壓力，雖然夫妻相處上也會出現嗌交，但發生次數很少。他亦慶幸當初結婚時，沒有花上數千萬港元為阿嬌在台灣置新居，否則如今便要面對一身債務。

被指偷食 導致憂鬱

身形暴瘦，除了跟離婚一事有關外，其新開的醫學美容診所生意因受疫情影響，亦加添他的壓力令飲食失衡及難以入眠，體重由73kg跌至61kg。一向樂天於命的他自從19年被指背嬌偷食巨乳網紅後，接着往後多次的外遇報道，令他的情緒陷入低潮兼出現憂鬱徵狀。直至去年阿嬌提出離婚後，他甚至足不出門，也提不起勁去做任何事，最後自覺情緒出現問題需要求醫服藥，他說：「現在都過了，心情也好點，我從2月到大陸看診後，就停藥到現在，目前控制的算不錯。」

曾令父母失望

跟阿嬌的婚訊到分訊，令賴弘國一直活在鎂光燈下，同時亦因此自覺對不起父母，他透露父母是退休老師，當初看到兒子一連串的負面新聞，令他們對自己極之失望，他說：「但後來也覺得我很辛苦，反而鼓勵我不要在意別人。」現年31歲的賴弘國已經歷兩段婚姻失敗，他表示每段感情都認真看待，問到未來的擇偶條件？他苦笑指：「她只要有穩定工作就可以了，我離過婚，可以挑的也不多，有緣就會遇到，才剛度過一個難關，覺得沉澱一下較好。」

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