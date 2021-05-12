龐景峰（Andrew）、蘇慧恩與鄭健樂（Rocky）等，今日於佐敦出席健身中心開幕禮。05年香港先生「健力組」冠軍、有大台「御用大隻佬」之稱的Rocky去年4月受幽門螺旋菌引至胃炎的困擾，一年沒有做運動，體重暴瘦10多磅之餘，胸肌更由43吋縮了3吋，身形大縮水，不適合演大隻佬角色。

雖然電視台無工開，而且還有約在身，但做過私人健身教練的他決定投身健身中心擔綱健身總監一職，他說：「上年4月胃痛，發現係幽門螺旋菌，而家搞掂咗，不過成年冇做運動，縮咗水，瘦咗10幾磅。呢度係打工，同TVB仲有2年約，近排都少咗嘢拍，少咗騷肌肉嘅演出。」Rocky是沒有底薪的合約，沒有工作就等同零收入，現在能在健身中心找到工作，總算幸運。

另外，Andrew獲邀成為星級教練，專幫有需要的人進行減肥訓練，他說：「疫情前曾經喺維園，公眾教人減肥，好受歡迎，曾經試過80幾人一齊做運動，不過疫情下未能正式開班，而家將呢個精神由戶外搬到室內，一個月會教2班。」Andrew指最厲害不只幫人減肥，他指曾經教授一個200磅的人打空翻。Andrew又透露將有很多工作上的計劃，7月將到大陸拍攝一部有關怪談的電影。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）