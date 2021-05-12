韓國新一代女神、憑話題劇《夫妻的世界》彈起的26歲女星韓韶禧（前譯韓素希），近日忙於孖上位男神宋江拍攝《無法抗拒的他》，不過今日韓國方面就驚爆韓韶禧將會頂替韓劇《雖然是精神病但沒關係》的31歲女星徐睿知，孖金南佶拍攝OCN新劇《Island》。

車銀優做第二男主角

《Island》原本由金南佶和徐睿知主演，並預算於下月開拍，不過因為徐睿知陷入連串是非，更被封為「恐怖情人」，所以最終她辭演劇集。而據今日韓媒報道，韓韶禧和車銀優有望加入劇組，當中韓韶禧飾演女主角，而車銀優則飾演第二男主角。韓韶禧於劇中將飾演大企業會長的女兒，被迫到濟州島擔任高中學校的倫理老師。劇集主要講述無法協調的人們團結起來發生的浪漫奇異驅魔故事。爆出將頂替徐睿知接演《Island》後，韓韶禧方面就否認其事：「無事實根據。」

奉俊昊李秉憲現身頒獎

另外，韓國年度影視盛事「第57屆百想藝術大賞」將於明日舉行，徐睿知憑78萬票率先贏得「百想」人氣女演員獎，據知徐睿知方面仍在討論是否親自現身領獎，大會方面表示：「我們讓徐睿知方面盡快決定是否出席頒獎禮，但目前還沒有做好決定。」

而百想大賞將於明日舉行，當中頒獎嘉賓陣容十分強大，憑韓片《上流寄生族》揚威奧斯卡的奉俊昊將頒發電影部門的大獎，而李秉憲、全度妍、金喜愛、高賢貞、姜河那、劉在錫等人亦確定擔任頒獎嘉賓。

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