影視大亨「六叔」邵逸夫於2014年辭世，享年107歲，3年後其妻子方逸華（原名李夢蘭）也病逝，享年83歲。六叔在邵氏全盛時期身邊圍繞的女明星那麼多，卻只有方逸華成為第二任六嬸，兩人情史能跨越60年，證明方逸華有其個人之處。1934年出生於上海，母親方文露是30年代夜總會藝人。40年代，她隨母親移居香港，改跟母姓，取藝名逸華。由於家境貧寒，方逸華16歲開始在夜店賣唱，1952年，她在新加坡一次登台演唱時邂逅六叔。

對她一見鍾情的六叔，開始與她發展婚外情，又資助她出唱片，直至有次六叔去馬場，他每次只買10元、20元，十分經濟，但當他看到自己的邵氏公司一位製片可以拿過萬元現金來買一場馬，他就開始發現原來當他公司的製片油水很多。於是1969年他叫方逸華放棄歌唱事業，進入邵氏做他的「刀手」，不過六叔要她把電影從籌拍到發行的整個流程摸得透徹，安排她從採購小職員做起，做遍各個部門後，接着才參與製片工作，最終成為六叔的心腹。由於六叔待人永遠很隨和，從不出惡言，所以需要當黑臉的事情，都由方小姐出面，而她完全得到六叔勤儉立業的真傳。

接管製片部行節儉路線

即使製片部要換東西，她都事事挑剔，當時製片部經理何冠昌、秘書處的鄒文懷，都與她鬧得極不愉快，搞到兩人擗炮組嘉禾公司，與邵氏對抗，在兩人離開後，方逸華就正式接管製片部，真正掌有實權，開始雷厲風行走節儉路線。當時我聽過李翰祥導演有年拍一部片，需要10個小朋友吹泡泡，吹筒1元一支，他申請10支，結果方逸華只批了5支，氣得李導當場罷拍；而劉家良拍動作戲需要吊威也，用了幾條鋼絲，事後找方逸華報銷，方逸華不批，理由是自己並未在鏡頭內看見鋼絲。又有一次我們在她房間聊天之際，突然S姓導演怒氣十足走入房間，向她投訴製作費被削減，S姓導演一向性格火爆，說話又大聲，但方逸華完全無懼色，好淡定向他解釋，無論S姓導演怎樣爭取，仍然維持原判要減的錢不會補回去，導演一臉憤恨不平地離去。

等方小姐簽名

1991年王晶拍《賭城大亨之新哥傳奇》，有場戲主角劉德華在沙田拍攝，我前往探班，剛巧見到劉德華要求換一件新的白色內衣，製片對他說：「我哋要攞張申請單返邵氏畀方小姐簽名，批准咗先可以買衫呀！你等等啦！」結果一來一回，再去買衣服，戲組停機3小時等這件價值20元的內衣買回來才開工，在等的過程劉德華也是滿腹牢騷對我說：「買件底衫都要山長水遠攞張單返邵氏簽名咁煩，搞到而家咁樣停喺度等幾粒鐘咪仲嘥錢，唔知間公司諗乜！」

又有一次導演拍一場戲院場面，說要用100個臨時演員，但鏡頭看不到有100個，方逸華就不肯付足100個臨時演員的費用。另外，有部戲需要買生煎包做道具，製片開單要1元一個，但她知道清水灣是賣2毫子一個，她發覺買貴了，即要追查到底。在節省成本方面，方逸華做得很到位，我記得1986年報社派我長駐已步向低潮的邵氏影城採訪，但我很討厭去製片部廁所，因為廁所沒有廁紙，每次去洗手間前要先問一位職員拿廁紙，她會問「開大開小」，然後給你多少格廁紙。據知他們公司員工用完一支原子筆，要交還舊筆芯先可以換新筆芯。有次在其房間訪問時，我曾跟方逸華說外間形容她孤寒，方逸華解釋：「我係抱住應使則使、應慳得慳嘅理財原則，員工大花筒，避免過份浪費啫！」

錯過與李小龍合作

六叔和方逸華的節儉作風，有時會令公司走寶，由於斤斤計較片酬，令邵氏當年錯過與李小龍的合作，是六叔和方逸華最後悔莫及的事。話說1970年，闖蕩美國多年的李小龍計劃回港拍戲，一心想與邵氏合作，他開出1萬美元的片酬，影片製作費不能低於60萬港元、自己要擔任影片的動作指導、有權修改劇本等，對於一系列的要求，嚴控成本的六叔和方逸華完全接受不了，認為李小龍發瘋，開天索價！在一旁窺伺的嘉禾卻抓住機會，鄒文懷立刻派人赴美國與李小龍談合作，並且開出1.5萬美元片酬，他開出的條件全部答應，嘉禾的誠意及待遇都遠超邵氏，自然水到渠成。

結果李小龍為嘉禾主演《唐山大兄》及《精武門》刷新香港票房的新紀錄，令嘉禾更加強大，成為邵氏最大威脅，而李小龍在國際上迅速聲名鵲起，六叔大嘆走寶之餘，自然想請回李小龍，但出手一樣不夠闊綽，李小龍最終選擇繼續與嘉禾合作。除了李小龍，六叔和六嬸也損失了許冠文，1973年許冠文拿着自己寫的劇本找六叔，他對自己的作品很有信心，提出收益平分的要求。然而，六叔毫不猶豫地拒絕他。無奈之下，許冠文只好帶着劇本轉投嘉禾，那部被六叔拒絕的電影叫《鬼馬雙星》，上映之後立即大受歡迎，並以600萬元票房佳績，再一次打破香港票房紀錄。

當時我入邵氏影城，幾乎每天見到方逸華，當時邵氏已近乎不開戲，邵氏人員都比較清閒，我們要找方逸華聊天收風也比較容易，基本上與她秘書打招呼，我們敲敲門就可以入她房間吹水，而她當上TVB行政主席後，找她訪問就要過很多關卡。以前她待傳媒很客氣，不過有次我在邵氏大門外被相熟保安攔下來：「你今日唔入得去，方小姐指名道姓話唔畀你入嚟採訪，叫你自己搵番佢喎！你今日寫咗佢乜新聞呀！」當日我寫了一篇邵氏旗下的順利戲院只有「小貓三隻」觀眾觀看，結果把她惹怒，後來我在門外叫保安把電話接給方逸華，她有接聽，然後指摘我：「你做乜鬼咁寫我啲戲院呀！你唔幫我澄清番，你以後唔使入嚟採訪！」我回她：「咁我噚日去睇戲，真係得小貓三隻喎！」方小姐表示：「係！你都唔好咁寫啦！」與她理論10分鐘，方逸華最後說：「下次你寫呢啲嘢，最好問吓我回應先，今次算啦！罰你一日啦！聽日開始畀番你入嚟！」

第一次見六叔「發老脾」

在我印象中，方逸華不難相處，但她對下屬挺有威嚴，不過她卻很敬畏六叔，有次我與幾位行家在邵氏製作部門口看到六叔的座駕剛駛到，但六叔沒下車，5分鐘後，見到六叔一支箭行去方逸華的辦公室，然後看到方逸華急步迎頭而來，我們聽到六叔指向她問：「你做乜仲唔出嚟，而家幾點呀？」因為六叔十分守時，好討厭人家遲到，所以若因女伴導致他遲到，他當然很生氣，我也是第一次見六叔「發老脾」，他說完就不理方小姐，自己轉身就走回上車，一句話也不敢駁嘴的方逸華，低着頭連忙跟在六叔身後上車。

六叔與方逸華在一起幾十年，但兩人從來沒同居，就算婚後二人仍是各住各的寓所，六叔是跟管家和工人一直住在清水灣大廈，雖然他與方逸華的寓所只有5分鐘車程，但平日兩人各有各應酬，周日女方才到六叔家一起吃午飯，約逗留3個小時後離開。六叔年屆80歲時，精神狀態依然保持良好，每天只睡5小時，下午小睡一小時，早晚會打坐練氣功，其餘時間全用來看電影，最高紀錄一日看過9部，一年可觀看700多齣電影。

直到2009年底，六叔已活到102歲，但身體漸差需要退下來，業務交由老婆接管，這時期六嬸最忙，六叔比較清閒，六嬸為替老公解悶，平時會安排一些女藝人來陪伴六叔聊天或吃飯。其實早於1980年六叔曾接受黃霑訪問，直認有與女明星逛街、食飯、跳舞等，更概括一句：「我可以說，我風流而不下流！我like to風流！But never下流！」他更不諱言和女星牽手可以令他腎上腺上升。其中最得六叔歡心的是二線演員曹眾及陳松伶，當年松松已有特權出入六叔別墅，因為六叔覺得她好乖和純品，所以特別疼愛，六嬸也對她另眼相看。

不過六嬸有些行為挺有趣的，話說周星馳於1993年演出《九品芝麻官之白面包青天》，永盛公司租邵氏影城拍攝，有日我去探班見到星仔，他跟我說：「頭先入嚟見到方小姐坐保時捷跑車，但佢係用司機揸，自己坐喺隔籬座位，哈！咁得意！跑車唔係自己揸先過癮嘅咩！真係唔明！」我話：「咁耐以嚟，我真係未見過方小姐自己揸車喎！」後來六叔和六嬸轉戰電視業務後，我就很少接觸到他們。

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