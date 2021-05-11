葉童近日客串ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》，與27歲模特兒盧慧敏合演母女，日前她在九龍灣接受《蘋果》訪問，還有兩年便「登六」的葉童，表示在這個年紀更想做自己，不受束縛︰「點解要用年紀局限一個人。」她說年輕時因為體能未能同時拍幾部電影被認為是寸，但她只是忠於對演戲的熱誠，不想變拍攝機器。

現年58歲的葉童，在演藝圈打滾逾40年，1982年她憑出道電影《烈火青春》一炮而紅，她一直以為很了解自己，想不到，過去一年多的疫情令她生活大轉變，葉童說：「呢一年了解自己多咗，以前會令自己好忙，不停諗好多嘢，睇電視同聽歌，搞到好攰好夜至瞓，但疫情令我多咗時間，打機、睇電視睇到想嘔，覺得要變，令自己早啲瞓。」她嘗試熄掉所有視聽器材，在寧靜環境下臨瞓前做伸展運動，竟改變了多年來的陋習，變得早睡早起，她說︰「我目標係7點鐘起身，原來我都可以靜，呢個感覺好舒服，平淡生活多咗空間，好正！」

叠住工作好辛苦

葉童在昔日電影的黃金時代下，絕對沒有連踩幾組戲，令人以為她「唔志在」，她表示：「誤會嚟，我試過一、兩次叠住工作好辛苦，晏晝太陽最猛嘅時候開工，直頭想暈低，見到架van直頭想衝入去瞓覺，覺得自己唔係演戲，只係紙板人個腦冇咗，真係過唔到自己，變咗我鍾意工作完要休息，一唞就幾個月，推戲只係體能適應唔到，我明白好多人以為我好寸。」

不應受年紀局限

談到即將「登六」的轉變，葉童說：「真係冇諗，一早忘記咗好多數字，數字會局限你嘅行為，對我嚟講我係冇變，想去學彈琴咪去學，想跳舞咪學跳舞，但好多時啲人會話：『你都一把年紀仲郁唔郁得，學唔學到嘢㗎？』唔係我學唔到，而係出面啲聲音話你唔可以咁做。」她說有次出席記者會，事後有親戚說有人指摘她歲數大，穿迷你裙不合身份，她說︰「有冇搞錯！嗰刻我好嬲，係嬲嗰位親戚，點解佢會因人哋嘅說話懷疑我嘅感受同品味呢？我唔係扮青春而係覺得靚，點解要用年紀局限一個人嘅打扮？」她還說：「𠵱家嘅女人識得錫自己同保養，知道自己方向，但大家仲用以前模式，上咗年紀喇，衣着、行為要檢點，好奇怪！唔係應該活得精采咩？因為資歷夠了解要啲乜同可以做啲乜。」

撰文：唐琛悠