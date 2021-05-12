韓國人氣劇《愛的迫降》的31歲男星金正鉉，上月連環爆是非，先被爆和《愛的迫降》拍檔徐智慧於家中約會，之後就爆出與所屬事務所O& Entertainment陷入合約糾紛，同時遭踢爆他因為曾與女星徐睿知拍拖，對方禁止他拍戲時與對手有愛情戲，所以他在2018年拍攝《時間》時就冷待拍檔徐玄，潛水多時的金正鉉早前已公開親筆道歉信向徐玄道歉。

前年已接受治療

而今日韓媒《YTN》就獨家公開金正鉉的診斷書，當中曾透露從開始做演員時便患有抑鬱症和失眠症的金正鉉，仍舊要接受治療。診斷書中可以見到金正鉉由前年1月開始到醫院接受治療的資料，相關人士表示：「金正鉉在拍攝《時間》之前已經感到身體不適，一直都有向周圍人士和所屬事務所提出，但仍被要求拍攝電視劇，最終不得不退出。之後他自己去醫院接受治療，當時拍攝《時間》的相關人士都察覺到他的狀態比想像中要差，他在發佈會中途也曾揪住了胸部，出現了異常狀況。」

會出現幻聽症狀

不過金正鉉所屬的O&Entertainment方面的相關人士就表示沒有從金正鉉方面聽到他的身體不適的情況，又指如果當時情況嚴重的話，就不會讓他出演《時間》。而根據診斷書內容，金正鉉患有抑鬱症、恐慌障礙、不安症等。一位精神科專家表示：「抑鬱症、恐慌症、不安症混雜在一起，如果在壓力之下，會經常處於無法控制的狀態，出現嘔吐、心臟痛、頭痛、幻聽等症狀。而且如果身邊人士提及精神健康病歷或狀態，並表現出嘲諷的樣子，對很多患者來說都是一種傷害。」

將採取法律行動

另外，金正鉉與O&Entertainment的合約已於昨日到期，當中代表金正鉉的人士表示對於一切損害名譽、散佈與事實不符的言論等事項，將會採取法律行動：「金正鉉在《時間》拍攝之前健康已經出現問題，而且在發佈會上的狀態亦非常欠佳，但公司無視演員健康狀態，強行要求演員履行行程，沒有盡保護演員的責任。」同時O&Entertainment因為在近5年都陷入赤字，所以已於今年3月底關閉，並向職員發出了解僱通知。

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