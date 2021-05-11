頭巾，可說是來又去的復古風配飾，不同縛法、不同材質，帶來不同的造型效果。2021秋冬季，天橋上重現一片絲巾縛頭的復古風尚，Dior的logo頭巾，為書院風造型添上時尚氣息。Versace螢光彩裙和頭巾搭配，扭轉成新面貌，還有意牌Max Mara、法牌Paco Rabanne等騷上都見到。近日，不少名媛女星已火速入手，包括踏入40歲的范冰冰、外國真人騷女星Kim Kardashian，以及台灣名媛孫芸芸等。

范冰冰滲出都市味

范冰冰在上海睇騷，以卡其色鬆身西裝外套，配上黑色尖頭高踭鞋，極具都市女性氣質。雖然近年因為逃稅風波令演藝事業停頓要再出發，但她在fashion界的影響力依然不容忽視。她綁上藍白格紋頭巾，配搭藍色貓眼煙薰眼妝及大紅唇，極具80年代復古風格，更帶出她精緻五官及白淨無瑕的肌膚。

孫芸芸點亮個人風

台灣第一名媛孫芸芸近日在社交平台分享一系列復古造型照，其中Gucci頭巾look最搶眼。她身穿大露背鏤空性感連身褲，手提Gucci馬銜扣1955系列迷你手挽袋，露出小蠻腰，大展美背和白皙牛奶肌，搭配超大太陽眼鏡，令她的標誌性精緻小臉顯得更小巧，當然少不了點亮造型的Gucci Interlocking G馬銜扣真絲圍巾頭巾，增添復古美人風格。

Kim Kardashian 比堅尼配襯

Kim Kardashian早前在社交平台貼超緊身泳衣襯頭巾look，一向性感的她身穿米白色三點式比堅尼，戴上太陽眼鏡，穿上前夫Kanye West品牌的Yeezy Foam RNNR，配搭復古Chanel頭巾。Kim Kardashian以這個性感造型在泳池邊準備法律考試，果然不愧為話題女王！

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