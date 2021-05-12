近年多在大陸發展的莫文蔚（Karen），早前宣佈下月11至13日假紅館舉行的《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》，將會是她告別大舞台的最後演出。日前她為宣傳個唱受訪，歌單有逾半為廣東歌作品，迎合港迷口味，提到服裝方面，向來前衛大膽的她明言：「一開場就會嘩一聲嗰種，性感就預咗啦！」

下月開騷時剛滿51歲的Karen，對於自己相隔16年重踏紅館舞台，她坦言：「隔咁耐已經冇咗個feel，一直諗唔知幾時再有機會喺紅館做騷，所有嘢都睇天時地利人和，覺得而家係最好時刻去做，仲要喺自己屋企（指香港）做最後一次，終極大型演唱會。」

對於今次是其最後一次的大型演唱會，Karen解釋：「我2018年開始巡迴，度個騷時已經覺得去到呢個位可以停，都夠啦！之後可以再做第二啲嘢。因為我鍾意創新，唔係永遠做死一樣嘢，唔同階段有新靈感帶畀觀眾，10幾年來都不斷巡迴，模式又一樣，只係style唔同，感覺一直重覆，覺得而家係最得心應手一個位，去做最好一次作圓滿句號，下次做另外一啲新科技演出。」

家庭放次要被老公詐型

Karen於2011年嫁給德國籍老公Johannes，夫妻倆一直過着「空中飛人」的生活，不過，也許隨着年齡增長，令她的想法有變，一句「圓滿句號」更令外間揣測她在巡迴個唱後退休，與老公過清閒生活，她即澄清：「又唔會！我咁鍾意表演，可能會調教節奏。以前一直衝一直跑，我結咗婚9年，嚟緊第10年，一路將工作擺第一位，其他擺咗第二位，唔係幾啱嘅，未來將家庭放第一位平衡啲，幾熱愛工作都好，唔代表日日要跑緊騷，可以用唔同方式去工作。」

婚後多年仍以工作最優先，Karen直認老公有投訴詐型：「其實都有㗎，詐詐地咁啦！佢好就我，我又側側膊，佢知道我好熱愛工作，而家有共識，心態開始轉變，未來大家節奏會配合得好啲。」Karen透露老公已返港一起生活，演唱會必定前往捧場。此外，有不少好友自告奮勇做嘉賓，但因疫情問題要到時才落實。

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