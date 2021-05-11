MIRROR尾場出盡力放盡唱，完騷後12子回到公司受訪，他們異口同聲說要食所有不健康的食物，尤其是騷肌五子，Anson Kong說：「我同Tiger都好啲， Lokman、Frankie、Alton 節食得比較長時間。」他們又取笑 他們食足三星期節食餐，Lokman自備不少青瓜西芹似隻羊，由於演唱會之前MIRROR要入camp拍節目，所以要出camp才節食，並出絕招，將飯盒過熱水。

頭場完結後，花姐嚴格給了60分及格分，尾場Lokman說唔識畀分：「尾場好緊張，想做好每一個細節，要諗點樣做，冇留意到好多，落咗台感覺唔係好攰，好似無盡力咁，但佢哋話OK喎。」AK 承認尾場好易感動，會甩嘴扣分，但感染力變得好好。

演唱會爆盡翌日冇假放

MIRROR不少成員在飛船、encore時爆喊，6場以來他們一致認同係Jeremy、姜濤及阿Jer是喊包，今晚有在飛船上喊的阿Jer說：我每次見到Jeremy喺飛船上喊，我都好感觸，今日我見Anson Lo，我都認唔住，轉頭見到Jeremy已經喊緊。」惟獨Edan完騷後冷靜，不停說「Good Show呀Good Show」被Lokman取笑要睇醫生。開騷前Edan與Anson Lo失聲，他們說沒有打開聲針，食藥足以控制。姜濤父母在母親節入場，他再次多謝爸爸媽媽：「屋企人行動唔係好方便，辛苦佢哋過嚟睇，都好開心，因為體力未必夠，所以唔係睇咗好多場。」

姜濤在開騷前說演唱會後要休息，隊友透露他攞假，但姜濤則說：「未必係連續，中間有工作。」講到工作，原來AK、Lokman、Anson Lo、Frankie舉手表示，演唱會翌日已經要開工，他們都說感恩有工作。

尾場癲價黃牛飛雖然無人問津，但1.7萬黃牛就成功賣出，Lokman顯得驚訝：「如果佢有嚟，應該要DM我哋。」但有人買黃牛受騙，MIRROR覺得不應該買黃牛，Lokman肯定地說：「紅館一定開！」但他說不知有沒有入紙，但想做更好、更多人的演唱會。6場都有好前輩支持，AK覺得終於有一種融入圈子的感覺。

花姐：想做紅館未必係年尾

經理人花姐受訪時就自稱「低層」，否認曾入紙紅館，她有要求地說：「我係一個唔貪心嘅人，我係想大家睇到新嘅嘢、有質素嘅嘢先會擺上紅館。我冇話唔做，但係要適當時候。」又指年尾空出的紅館期，要再仔細研究：「工作安排未至於要去到年尾，大家心入面都想做紅館，但係咪時間適合，要再開會傾吓，但呢幾日真係太多嘢好攰，大家都要休息下。」

有傳姜濤今年會拍電影，對手是毛姐毛舜筠，花姐承認有計劃讓姜濤今年拍戲：「我哋有plan姜濤處女作喺今年發生，但詳情係點都要有待公佈。劇本啱唔啱都要再傾。」她又承認經常彭秀慧密斟：「我同彭導演成日都有傾呢啲嘢，我覺得佢係一個拍嘢好細膩嘅女導演，我好希望姜濤可以遇到一個好似佢咁嘅導演，但係咪真係合作，都要再傾唔可以倉促，始終都係佢第一次。」姜濤受訪時稱好期待自己第一套戲，但要等公司安排，之後會了解清楚。

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