由荷李活外國記者協會(HFPA)舉辦的金球獎,被指歧視的風波近日越演越烈,繼早前「黑寡婦」施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)和「變形俠醫」麥克雷法路(Mark Ruffalo)相繼公開批評協會後,曾兩奪金球影帝的湯告魯斯(Tom Cruise)近日更以行動表示對協會的不滿。

NBC加入行動拒播

湯告魯斯先後於1990年憑《生於七月四日》(Born on the Fourth of July),以及1997年的《甜心先生》(Jerry Maguire)獲封金球獎影帝,至1999年亦憑《人生交叉剔》(Magnolia)贏得最佳男配角。惟日前據外國傳媒報道,湯告魯斯已將三個獎項退回給HFPA,並且完全沒有解釋原因。有業界預料,湯告魯斯的行動將會引發連鎖效應,未來可能會有更多演員退獎表態。

除了影壇紅星外,電影公司華納、串流平台Netflix及Amazon Prime Video都先後發聲明杯葛協會。不過,最重磅的還是從1996年開始直播金球獎盛會的美國NBC電視台,於當地星期一宣佈加入杯葛行動,表明不會直播2022年的金球獎頒獎禮。NBC於聲明中表示:「我們相信HFPA會繼續進行有意義的改革,但這個重大的改變要時間,我們很強烈地認為HFPA要時間去做,因此NBC不會在2022年播映金球獎,假設他們實行計劃,我們都希望能在2023年1月重新播放。」

HFPA公開信跪低

面對各方的批評,HFPA就立即發表公開信回應,信中指:「對於下一次金球獎的播映時間,要盡快地進行改變是我們機構最首要任務。我們邀請行業的同伴,與我們一同進行這系統性的改革,包括在我們的機構及就整個行業而言。以下的時間表顯示了我們的承諾,極快速地做到這些目標。」並列出詳盡時間表,顯示出改革的決心。

其實早於今年初,金球獎未頒獎前已爆出歧視醜聞,當中由美劇《行屍》(The Walking Dead)美籍韓裔男星Steven Yeun、尹汝貞主演的電影《農情家園》(Minari),由於片中一半以上對白不是英語而是韓語,主辦單位以「有一半的非英語對白」為由,把電影歸類為外語片,不能角逐最佳電影,只能報名最佳外語片,令不少美籍亞裔演藝人士不滿。而曾發起反性侵行動的基金會Time’s Up更於頒獎禮前登廣告,直指協會只有87個成員兼一個黑人成員都沒有,被指欠缺多元聲音不公平,事後,女星奧莉花懷特(Olivia Wilde)、羅娜丹(Laura Dern)、嘉莉華盛頓(Kerry Washington)及狄高達莊遜(Dakota Johnson)等都表態支持運動,而協會承諾會大大增加黑人成員。