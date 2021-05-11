由荷李活外國記者協會（HFPA）舉辦的金球獎，被指歧視的風波近日越演越烈，繼早前「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）和「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）相繼公開批評協會後，曾兩奪金球影帝的湯告魯斯（Tom Cruise）近日更以行動表示對協會的不滿。

NBC加入行動拒播

湯告魯斯先後於1990年憑《生於七月四日》（Born on the Fourth of July），以及1997年的《甜心先生》（Jerry Maguire）獲封金球獎影帝，至1999年亦憑《人生交叉剔》（Magnolia）贏得最佳男配角。惟日前據外國傳媒報道，湯告魯斯已將三個獎項退回給HFPA，並且完全沒有解釋原因。有業界預料，湯告魯斯的行動將會引發連鎖效應，未來可能會有更多演員退獎表態。

除了影壇紅星外，電影公司華納、串流平台Netflix及Amazon Prime Video都先後發聲明杯葛協會。不過，最重磅的還是從1996年開始直播金球獎盛會的美國NBC電視台，於當地星期一宣佈加入杯葛行動，表明不會直播2022年的金球獎頒獎禮。NBC於聲明中表示：「我們相信HFPA會繼續進行有意義的改革，但這個重大的改變要時間，我們很強烈地認為HFPA要時間去做，因此NBC不會在2022年播映金球獎，假設他們實行計劃，我們都希望能在2023年1月重新播放。」

HFPA公開信跪低

面對各方的批評，HFPA就立即發表公開信回應，信中指：「對於下一次金球獎的播映時間，要盡快地進行改變是我們機構最首要任務。我們邀請行業的同伴，與我們一同進行這系統性的改革，包括在我們的機構及就整個行業而言。以下的時間表顯示了我們的承諾，極快速地做到這些目標。」並列出詳盡時間表，顯示出改革的決心。

其實早於今年初，金球獎未頒獎前已爆出歧視醜聞，當中由美劇《行屍》（The Walking Dead）美籍韓裔男星Steven Yeun、尹汝貞主演的電影《農情家園》（Minari），由於片中一半以上對白不是英語而是韓語，主辦單位以「有一半的非英語對白」為由，把電影歸類為外語片，不能角逐最佳電影，只能報名最佳外語片，令不少美籍亞裔演藝人士不滿。而曾發起反性侵行動的基金會Time’s Up更於頒獎禮前登廣告，直指協會只有87個成員兼一個黑人成員都沒有，被指欠缺多元聲音不公平，事後，女星奧莉花懷特（Olivia Wilde）、羅娜丹（Laura Dern）、嘉莉華盛頓（Kerry Washington）及狄高達莊遜（Dakota Johnson）等都表態支持運動，而協會承諾會大大增加黑人成員。