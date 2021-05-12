今年在倫敦舉行的全英音樂頒獎典禮(Brit Awards)剛剛完滿結束，雖然疫情原故令不少歌手包括Billie Eilish及Ariana Grande等無法出席，但幸得一眾有份出席領獎的歌手們精心打扮及落力演出，令各位樂迷粉絲有如欣賞時裝展一樣。而其中最觸目的紅地毯造型莫過於穿上最新Gucci Fall 2021套裝的Harry Styles。

憑《Watermelon Sugar》 嬴得最佳英國單曲獎的Harry Styles，身穿1970年代復古風格的Gucci 100周年＂Aria＂系列西裝，設計以咖啡及米白色調的迷幻大格仔配大翻領，下身剪裁是70年代最流行的喇叭褲款，並襯上品牌的bamboo handle手袋，加上他靚仔有型的外型，整體感覺懷舊又不失時尚感！這身打扮更被外媒形容為除了天橋上的模特兒外，就只有Harry Styles能駕馭的造型。

而一向不會令觀眾失望的英國小天后Dua Lipa，身穿Vivienne Westwood為她度身訂製的不規則懷舊連身裙及誇張復古髮型現身，相當搶鏡，並成功奪得最佳女歌手及年度專輯兩項大獎。

另一樂壇一姐Taylor Swift今年榮獲Brit最高榮譽 —— 全球偶像大獎，成為首位獲得該獎的非英國藝人。她以一身Miu Miu閃片刺繡的套裝裙造型出現，時尚大方，同時展現其高䠷完美的身段。

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