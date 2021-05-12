國安處首任處長、警務處高級助理處長蔡展鵬，今日被傳媒揭早前光顧「骨場」（無牌按摩店）期間，遇上查牌。事後他已經休假接受調查，有傳他將會引咎辭職，今日警務處長鄧炳強開記者會解釋。而仍在台灣為自家網上電視台喱騷拍攝節目的杜汶澤，今日四度發文，撐幫襯「骨場」的蔡展鵬處長。

杜汶澤雖然遠在台灣，但仍留意香港動向。今日他就在facebook出post，講到警隊由低級到高級的行為，顯示了他們的層次，「低級警員去吃海底撈，國安處處長要上無牌按摩院，其實就揭示了他們在社會上的階層。稍為有人脈都有其他途徑吧！去問一問譚詠麟不就清楚了嗎？」 連消帶打譚校長。3小時後阿澤言猶未盡，再發文問處長幫襯的按摩店，到底提供男技師（叔叔）還是女技師（骨妹）。再隔3小時阿澤又反問，留言：「你哋係咪儍㗎？揼邪骨都要人下台？公平咩？」有網民抵死留言話：「身為處長幫襯黃店係大鑊啲。」

到下午5時許鄧炳強開完記者會，席間並沒有就事件道歉後，阿澤力撐對方，話：「我支持國安處處長留任，你無做錯。如果犯咁小事都要辭職，咁政府所有高層咪全部要切腹？」網民留言話天團霸佔新聞多日，今日終於被國安局長打低：「今日MIRROR終於俾國安局長揮低咗！國安局長好嘢。」字裏行間充滿曲線。另外，王宗堯今日接受《蘋果》訪問時不作回應，他說︰「點回應唧……哈哈哈……普通法啊嘛，無罪假定。」

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