時尚品牌與運動界的聯乘，跨界元素互撞，同時吸引運動與時尚愛好者。

【LV x NBA第二彈】

Louis Vuitton去年初宣佈與NBA簽訂三年合作計劃，一起設計專屬系列的聯名服飾。繼第一彈的聯名產品在去年11月登場後，LV x NBA的第二彈隨2021早秋男裝系列登場，這次的主題是展現職業籃球員於旅行、球賽與媒體訪問等場合時的穿搭，服飾以黑色作為基調，再利用圖案標誌和顏色鮮艷的字母增添趣味性。至於出席訪問等場合時，90年代氣息的寬鬆黑色西裝和大衣做搭配，旅行風格則可以找到休閒短袖襯衫、短褲和棒球外套等。

配飾方面，Louis Vuitton沿用鮮豔字母的設計，點綴在經典的Monogram 圖案，加入NBA標誌及籃網細節，包括袋款、鞋履、領帶、行李箱，以及超大尺寸的金項鍊和戒指等，以時尚姿態展現職業籃球員的生活。

【Ralph Lauren x MLB四大別注】

Ralph Lauren先生一生熱愛棒球，一直在支持這項美國全民運動中，汲取創作靈感。2018年秋季，洋基隊邀請Ralph Lauren先生親赴球場主持開球禮，為品牌50周年誌慶，當時Ralph Lauren特別推出限量版紐約洋基（Yankees）系列，發售後瞬間被搶購一空。今年夏天，Ralph Lauren與美國職業棒球大聯盟MLB將進行更大的合作計劃。

推出的棒球隊伍款式，除了紐約洋基，還有洛杉磯道奇、聖路易紅雀、芝加哥小熊的四支球隊推出別注系列，設計融入經典的Ralph Lauren色系，以及球隊的代表配色，包括Polo運動衫、靈感源自Ralph Lauren先生開球禮造型的綢緞外套、衞衣，以及選用球隊主色的成人和童裝棒球帽，也有球隊為主題的Polo Bear Polo運動衫和圓領衞衣。

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