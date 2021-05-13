韓國名導奉俊昊憑韓片《上流寄生族》揚威海外，於上屆奧斯卡頒獎禮上更奪得四個大獎，而奉俊昊完成《上流寄生族》的宣傳之後就甚少公開現身，一直忙於籌備新作。

年初完成劇本

今日有電影界相關人士透露，奉俊昊將挑戰當動畫導演，推出以深海生物為題材的動畫作品。據知他從2018年開始構思故事，並於今年1月完成動畫片的劇本，正在做準備工作，而新作內容主要圍繞一條自以為患有椎間盤突出症的無脊椎海洋生物的故事，講述深海生物和人類交織的CG動畫片。奉俊昊更委託部份電影界相關人士確認劇本及物色有交情的演員當配音。而奉俊昊方面亦表示：「正在準備韓國動畫片。」

準備兩部新作

去年奉俊昊曾表示，繼《上流寄生族》後，會創作韓文及英語作品的劇本，當中韓文作品是以首爾為背景，集驚悚及動作兩大元素，而英語作品則是以2016年發生的真實故事為基礎來製作的作品。

今晚現身頒獎

另外，奉俊昊將於今晚現身韓國年度影視盛事「第57屆百想藝術大賞」，頒發電影部門的大獎。

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