組合「朱凌凌」其中三位成員白只（凌智豪）、朱栢康（朱康）和楊偉倫（阿卵），最近忙於舞台劇《囍雙飛》綵排，並將於明晚（14日）正式公演。劇中呈現8段兩性關係及探討婚姻生活，曾經歷離婚的朱栢康，一時感觸更眼紅紅哽咽︰「我都唔想有呢個經驗。」

開騷如挑戰

舞台劇《囍雙飛》原定於去年公演，因為疫情延期一年，就連原本有份演出的韋羅莎，亦因懷孕生B而易角。世事難料，尤其在疫情下，劇場曾三度關閉，如白只原本於今年1月演出鄧智堅的舞台劇，因疫情反覆無奈延期。至於《囍》劇終於來到公演這一刻，白只坦言不敢鬆懈︰「我覺得係戰戰兢兢，一日未到closing都未算係完成。一開始賣飛只開到50%座位，即使坐滿，主辦商都係蝕，而家就算開到75%，對主辦商只係有得博，唔使點蝕。我哋其實好被動，疫情下好多嘢都控制唔到，隨時邊個演員會被強檢，導演同監製都要背定台詞準備上台。」在旁的朱康則說︰「最應該鼓舞係正常，100%先至係正常，我好希望快啲變返100%。」

三子從演藝學院畢業以來，演過不少舞台劇，如今可以演出，猶如皇恩大赦。疫情下他們經歷過安在家中無工開的日子，更體會到幸福非必然，如朱康說︰「今日唔知聽日事，唔知邊個會染到，我哋要擁抱當下。」白只更謂︰「原來唔可以成日同父母、朋友食飯，所以去食飯就要好好享受呢一餐。」

兩性的關係

談回《囍》劇講述8段男女關係，三子也是過來人。對於婚姻，未婚的阿卵卻要率先講 ：「我對婚姻都算係專家。」說罷，坐在他兩旁的白只和朱康，帶點玩味的問他︰「未結婚？你未咩？唔講得？」一臉淡定的阿卵卻說︰「我都有少少被拋窒咗，其實我係未結婚。（有固定女朋友？）有。」白只再說︰「幾個女友都固定？定係佢固定咗……唔郁。好似UFO咁，唔知存唔存在，但都可以做專家。」相反阿卵沒理會兩位兄弟續說︰「我唔敢講係咪專家，但兩性關係男同女嘅睇法係好唔同，其實男性係唔鍾意將啲嘢講出嚟，但女性就好鍾意。我返到屋企同女友唔多講嘢，唔講其實佢都知我想點。」

一直表現輕鬆的朱康，當輪到他發言時，忽然收緊臉容和情緒，沉着聲線說︰「婚姻我就冇乜經驗，我離過一次婚，都唔想有呢個經驗，咁……」此時朱康一臉難受，眼紅紅、掩着嘴沒有再出聲，在旁的阿卵見狀拍住他的肩膊安慰。其實朱栢康於2017年與台籍女友結婚，可惜婚後兩人分隔兩地，婚姻只維持了兩、三年，最終離婚收場，難怪朱康會一時感觸。在旁的好兄弟白只見狀，捱義氣的開聲說︰「呢個時候，就由我嚟講。我自己對婚姻冇特別想法，喺戲中睇到一啲關係，其實大過婚姻。兩個人可以一齊行，行到幾耐？點樣行？有時一段關係唔一定開心，可能會睇死對方。婚姻未必係我唯一嘅追求，我反而重視大家嘅關係，互相尊重同有自己嘅空間，唔好為邊個而去改變，結咗婚仍然係兩個人。」

細說未來

拍拖多年的師兄潘燦良和師姐蘇玉華去年低調結婚，雖然二人向來不重視一紙婚書，但因朋友離世其另一半未能幫對方辦任何事，才觸發二人考慮結婚。談及此事，白只坦言︰「我真係冇諗過，而家疫情真係唔知幾時會中，可能我要開始諗吓，如果冇疫情，我係唔會咁快去諗。」回復心情的朱康則認為要看心態︰「呢個戲畀我好大提醒，當兩口子面對結婚、老去、死亡，其實太自我執着，只會令大家有損失，亦提醒我將來同另一半點樣去溝通。」

組合「朱凌凌」成立至今16年，除了他們三人外，還有陳文進（Chris）和朱栢謙。早年五子一齊創作歌曲及參與舞台劇演出，只是近年各自有不同的發展。而合體演出，最近一次是2017年拍ViuTV劇集《午夜伴廊》，不過又獨欠成員陳文進。至於「朱凌凌」何時再有新搞作？阿卵說︰「未定，都想夾吓band，但要夾吓有冇時間同地方。」在旁的朱康表示︰「大家對咗咁多年係最好玩，一直以來，我哋私下都有夾吓，疫情未爆之前想搞啲嘢，連band房都book埋，最終都夾唔到。」同樣期待兄弟合體的白只更說︰「好期待我哋5條友合體，但未必咁快。」他認為大家比之前長大及成熟了不少，亦在不同工作範疇有所體會，他說︰「因為各自發掘緊新嘢，眼界亦唔同咗，令兄弟之間嘅優點互相吸取，所以好期待合體去創作。」期待「朱凌凌」合體，相信不只你同我。

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