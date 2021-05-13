吳若希最近因為一家人去元朗一間農莊遊玩，事後這間農莊將當日她遊玩的相片上載到facebook，吳若希發現這帖文後非常介意，甚至在該帖文留言︰「相片未經授權公開，請儘快移除。」結果網民發現Jinny的留言後，激發起一輪熱烈討論後，吳若希又與網民展開罵戰！

林芊妤（Coffee）今天在九龍塘出席活動，談到吳若希今次事件，她懷疑是溝通上出現問題引起，以前曾經遇類似情况，不過她覺得只要對方禮貌地問她，即使將相片用來宣傳都沒有所謂，假若最後沒有問，只要相片影得靚也可以。

Coffee在活動上呼籲大眾珍惜食物，日常生活都盡量應買才買，從小灌輸不可以浪費概念給兒子伯伯，並聲稱自己是個嚴厲的媽媽，不時出招「恐嚇」：「當伯伯唔肯食飯或者唔肯刷牙，我會播啲第三國家小朋友嘅悲慘短片畀佢睇，睇完之後會乖乖聽話，不過我老公就鬧我，驚我咁做會對個仔留低陰影！」

Coffee還說兒子越大越曳，試過在餐廳食飯突然大聲叫兼坐不定四圍走，為了不想縱壞兒子，努力訓練他自律有品德，而她又笑言即使管教嚴厲，但伯伯還是愛她多過爹哋。

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