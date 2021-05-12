MIRROR一連六日的九展騷前晚舉行尾場，原本勁歌熱舞的表演，隨着漸到尾聲變成催淚騷，各成員紛紛灑下男子淚表示不捨。至安哥環節前，12子在台上輪流發表感言，姜濤更振臂高呼：「香港加油。」其他成員更呼籲香港人要擁抱理想，一起繼續發夢。

成軍三年的MIRROR的九展騷前晚圓滿結束，為報答鏡迷支持，12子前晚除施盡渾身解數外，在完騷前更在台上輪流發言，向鏡粉道謝及講感言。成員不單感謝入場的歌迷及父母外，更發言勉勵香港人繼續發夢，追求理想。

「大家堅定自己信念」

12子中由平時最少出聲的邱傲然（Tiger）首先發言，他稱自己不是有天份的人，感謝父母栽培。之後就輪到邱士縉（Stanley）表示，這幾個年頭大家好需要希望，好需要支持：「我想講，只要你哋唔放棄，大家一齊繼續努力下去，你哋想做嘅嘢一定會成功。」接着江𤒹生（AK）發言時就提及節目《全民造星》，他說：「佢話畀好多香港人聽，其實香港人仍可以發夢。只要有夢想繼續去追，終有一日夢想成真。」陳瑞輝（Frankie）就鼓勵在場歌迷，「大家堅定自己信念，努力做好自己想做嘅嘢，係會有人見到。」陳卓賢（Ian）則表示12子初心一樣，又感嘆地說：「呢個世界好複雜，希望在座每位保持簡單、保持純真。」

姜濤壓軸發言時，之前一度眼濕濕的他先被在旁的AK及呂爵安（Edan）逗得失笑，之後他深呼吸了一口氣，舉臂高呼：「香港加油！」全場觀眾歡呼十秒後，他續道：「香港樂壇加油！」台上掌聲、歡呼聲不絕，最後由隊長楊樂文（Lokman）打圓場，表示演唱會台上台下都完美：「好似好簡單，你哋買飛入嚟睇。」對於姜濤高呼「香港加油！」林海峰及盧覓雪昨日主持電台節目《在晴朗的一天出發》時亦有提及，盧覓雪又指12子後援會好厲害，是現今香港少見。

Alton哽咽：條路好崎嶇

另外，前晚的尾場騷中，MIRROR成員個個都守不住淚腺，當12子一同唱《我們都是這樣長大的》，李駿傑（Jeremy）已開始流淚。其後柳應廷（Jer）、Tiger、王智德（Alton）都忍不住喊，要姜濤、Edan及盧瀚霆（Anson Lo）安慰隊友，到唱團歌《一秒間》時，Anson Lo更喊到唱不出聲。而Alton的solo表演亦同樣催淚，他講到花姐黃慧君從他身上睇到「感染力」時已開始哽咽，他說：「條路好崎嶇，要行到過嚟唔容易，所以我要以行動證明畀大家睇，人生總有路好難行，只要堅持，先可以去到目的地。」

完騷後12子回到公司受訪，他們異口同聲說要食所有不健康的食物，AK誇張地指要將一支花生油「啪晒落口」，又舉例最想吃炸雞、薯條、漢堡包。而MIRROR成員均表示看到古天樂在台下觀賞，都有少少緊張。MIRROR一致認同Jeremy、姜濤及Jer是喊包，惟獨Edan完騷後冷靜，不停說「Good Show呀Good Show」，被Alton取笑要睇醫生。姜濤在母親節獲中風爸爸撐枴杖現身撐場，他說：「屋企人行動唔係好方便，體力未必夠，所以唔係睇咗好多場。」隊友透露姜濤演唱會後放假，但姜濤則說：「未必係連續，中間有工作。」Lokman更堅定地揚言：「紅館一定開！」