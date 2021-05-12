鍾欣潼（阿嬌）的台灣前夫賴弘國日前在網上分享一張激瘦近照，被揭患上憂鬱症。賴弘國其後接受台灣傳媒訪問，談及跟阿嬌的婚姻時還是耿耿於懷，表示：「其實到現在都還不是很理解我被退貨的原因是甚麼。」

偷食報道打擊

至於夫妻相處，賴弘國承認阿嬌的名氣令他成為被追訪對象，因此感到壓力。雖然夫妻相處時也會吵架，但次數很少，同時他慶幸結婚時沒有花上幾千萬港元為阿嬌在台灣置新居，否則如今便要面對一身債務。他說：「原本那間房是我要付錢，而且還是想買在她名下，結果新聞出來卻被寫成是我要她買！」

離婚對現年31歲的賴弘國造成大打擊導致暴瘦，他新開設的醫學美容診所生意亦受疫情影響，雙重壓力下導致飲食失衡及失眠，體重由160磅跌至134磅。賴弘國指前年被指偷食巨乳女生後，多次有外遇報道，令他出現了憂鬱症狀。直至去年阿嬌提出離婚後，他足不出門，情緒低落，最後要求醫服藥，他說：「現在都過了，心情也好點，我從2月到內地看診後，就停藥到現在，目前控制的算不錯。」相反阿嬌離婚後漸漸身形脹爆，形成極大對比。

有感愧對父母

賴弘國經歷了兩段失敗婚姻，又患上情緒病，一切有感愧對父母，他受訪時透露父母是退休老師，當初看到兒子連串的負面新聞，令父母極之失望，後來了解到他的苦況後，反而加以安慰及鼓勵。他表示每段感情都認真看待，對於未來的擇偶條件？他苦笑：「她只要有穩定工作就可以了，我離過婚，可以挑的也不多，有緣就會遇到，才剛度過一個難關，覺得沉澱一下較好。」

賴弘國和阿嬌於2018年底在港註冊結婚，婚姻只維持14個月，去年5月二人被爆簽下分居協議書，至今年2月正式離婚。由於二人有婚前協議，因此沒有財產分配問題。他在暴瘦近照曝光後，曾剖白心底話：「你看我一個婚姻，人生都要毀了。」