現年84歲謝賢（四哥）同66歲馮寶寶，60年代叱吒粵語片市場。早前他們再度合作，演出新晉導演高子彬的電影《殺出個黃昏》，在上月舉行的香港國際電影節放映，同時獲荷蘭邀請在鹿特丹電影節中作歐洲首播。今日又公佈入圍意大利烏甸尼遠東電影節新導演競賽單元。

烏甸尼遠東電影節主席Sabrina Baracetti在入圍評論中，講到《殺》片時說：「被影片迷到，特別是片中獨特風格和懷舊味道」。他形容戲中謝賢是像唐吉訶德的孤獨騎士、馮寶寶背負一個忘恩負義的兒子李璨琛，林雪演出非凡。作為港產片通的Sabrina認為《殺》片連繫着昔日香港電影的傳統。四哥知道主演的電影入圍後，引用戲中對白回應話︰「你當我流㗎！」憑《92黑玫瑰對黑玫瑰》及《新不了情》，兩次贏得金像獎最佳女配角獎的寶寶姐直言希望出席頒獎禮，她說：「好開心呀！直頭想飛過去feel吓，對我嚟講，入圍就係對全組人最好嘅禮物！」

另外，《殺》片監製林家棟認為電影入圍，是一個很好的鼓勵，希望觀眾欣賞完《殺》片後，能夠「停一停，諗一諗，係咪可以多一啲關注身邊老人家」。而導演高子彬特別感激兩位前輩的演出，令到角色更加立體同完美。烏甸尼遠東電影節將於下月24日開幕，7月2日閉幕及宣佈獲獎名單。電影將於7月15日在港上映。

《殺》片故事講述謝賢、馮寶寶同林雪，60年代曾是令人聞風喪膽的殺手，無奈時代蛻變，三人重歸平凡生活。已步入黃昏之年的謝賢被麵店辭退後，應馮寶寶重召，同林雪重組成立「耆英天使」，幫想尋死的人以最無痛方法了結，以事實證明自己的存在價值，直至遇到妙齡少女鍾雪瑩出現，想買起自己。

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