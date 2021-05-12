近年淡出娛樂圈的王秀琳（Mango）前晚做「鬼王」潘紹聰的網上節目嘉賓，不少網民在節目中留言指摘Mango拜金和屈某某人非禮等，令她嬲爆，自爆當年遭非禮後要啞子食黃連的內情。Mango說：「我都唔會怪人，好多以前新聞誤會我人格，而我冇機會去解釋、平反，加上以前唔夠膽去講，就算係事實，但公司都想我講少句，等件事忘記。但其實唔係咁囉，我離開咗都係咁，到你死嗰刻都係帶住呢樣嘢去死。」

怨自己戇居

Mango表示有時睇到鬧自己的留言會睇到喊：「啲人話我冤枉某某人非禮我單新聞，講真當時自己戇居，公司幫我開記者會我只識喺度喊，唔識去解釋，因為好驚，咁冇面嘅嘢。」她又重提當年的事發經過：「嗰日係鬼門關開，嗰時喺清水灣亞視影城拍嘢，劉以達同佢老婆好錫我，以前我住觀塘，每次都會兜埋我返屋企。但嗰日冇佢戲份，嗰位演員，唔想去開名，走埋嚟話陣間收工一齊去食飯，就同主角一齊去食消夜，嗰次係我第一次接觸男主角。食完飯後，男主角住將軍澳話順路兜埋我，送我返去，成個人已經好快擒喺我身上。唔係誇張，唔係特登講衰人哋，唔好話發毒誓，總之我唔會講大話，之後情節唔講得咁清楚，我喺車裏面求佢放我走，佢好大力壓落嚟，我喺度係咁喊，我真係求佢放我走。」Mango透露報警時的實況：「當時一位madam錄口供，話嗰個人喺佢哋差館有六次非禮人嘅紀錄，我真係發誓我冇講大話，但以前冇咁多天眼，衫都洗埋啦！」

不敢返屋企

之後，Mango稱落車後喊到不敢返屋企，怕同住家人擔心，只找了一位好姊妹哭訴，之後又返公司繼續開工，怎料男主角當無事發生，令她嬲到震：「我嗰刻真係好想殺咗佢！」最後潘紹聰打圓場說：「人比鬼更加恐怖，放下啦。」Mango曾參與演出亞視《我和殭屍有個約會III永恆國度》，於2004年聲稱遭同劇對手非禮，指對方於駕車送她回家途中，強行拖手、強吻，甚至想伸手入其衫內。而嫌疑人尹天照表示樂意與Mango當面對質，Mango最終報警，尹天照曾往警署協助調查，同年12月，尹天照獲通知不予起訴，事件告一段落。