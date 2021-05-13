MIRROR開完演唱會卻餘溫未了，12子陸續貼相放片上網，除了個人珍藏，各自的廣告工作亦浪接浪，這股青春風暴完全停不下來。

演唱會中尖叫聲最刺耳的一節，大概是Alton、Anson Kong、Tiger、Lokman、Frankie的一段medley，因為他們5子在台上換衫，加起來的廿多嚿腹肌令台下女士狂流鼻血，不過澎湃肌肉並非5子獨有，Stanley都有一節展示過肌肉。

數到MIRROR的大隻仔，當然還有Ian，今日他在IG貼出爆肌相訴說演唱會的遺憾：「其實我真係好想可以參與到佢哋依part，我諗係今次concert最大嘅遺憾。」有份show肌的Lokman、AK及Frankie都留言下次，但Ian為求圓願，徵求有心人改圖，將自己的爆肌相key入隊友的腹肌大聯盟之中，結果他的「Hellosss」fans響應，將Ian放到Alton及AK中間，滿足Ian。

Stanley、Jeremy開channel

另外，Stanley與Jeremy在演唱會之後開設了兩人的YouTube channel「巨龍與豬仔」，第一條記錄了演唱會前的綵排狀況，Stanley透露他唱《裙下之臣》的戰衣製作需時，在最後踩台前仍要為試身擔心。Jeremy就讚fans製作的應援手幅好有型，又送冰糖燉檸檬開聲，非常貼心。他們又大爆Edan的「野心」，將MIRROR形容做「九展天團」、「九龍灣No.1」。

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