韓國年度影視盛事「第57屆百想藝術大賞」今日舉行，但受疫情影響，今年仍然以沒有觀眾的形式舉行，並透過JTBC收視台進行直播。而今年頒獎禮繼續由知名主持人申東燁及「國民初戀」秀智擔任主持人，當中秀智更是連續6年做主持人，力證其主持實力。

張允珠晒巨胸

而頒獎禮舉行之前，一眾入圍候選人率先現身紅地毯，而身為主持的秀智就孖申東燁以一黑一白的造型現身，兩人又合拍地擺心心，當中秀智穿上一條黑色長晚裝裙，微微露出事業線。而現時韓國天氣已踏入夏季，一眾女星都悉心打扮現場，當中Krystal就穿上性感露肩裙現身，但不及入圍爭視后的40歲女星金素妍性感，金素妍貫徹她在《Penthouse》的惡女形象，谷胸霸氣登場，艷壓全場。至於憑《月升之江》爭視后的21歲金所炫亦罕晒性感，穿上黃色密實裙子登場，但卻開胸示人，內裏疑似真空上陣。而《雖然是精神病但沒關係》的47歲張英南亦穿上透視西裝，低調晒性感，模特兒張允珠就最誇張，她穿上逼爆裙子現身，大晒巨胸，令人透不氣來。

視帝方面，李準基及金秀賢等人率先現身，當中金秀賢以微曲的頭髮出現，即時回春不少。至於宋仲基則以白馬王子造型示人，十分型仔。

上位男星型爆登場

另外，幾位上位男星李到晛、金永大、羅仁宇、宋江都穿上西裝骨骨出現，十分型仔。憑人氣劇《哲仁王后》入圍最佳女配角的車清華穿上一條白色長裙示人，不過她的裙子似乎太長關係，所以現身時不時踩到裙襬。而朴河宣和老公柳秀榮前後腳行紅毯，當中朴河宣更穿上性感谷胸露肩晚裝現身，大騷弗爆身材。

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