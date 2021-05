大熱同志電影《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)34歲男星艾米漢默(Armie Hammer)早前被爆透過IG傳送變態訊息給數名女子,內容涉及強姦幻想及虐待,甚至聲稱想食人肉,令他身敗名裂。其太太Elizabeth Chambers立即宣佈離婚,又帶走仔女不讓他接觸。然而,有消息指艾米漢默已有新戀情。

艾米漢默出事後一直都在開曼群島,現時他正與島上的一名牙科醫生約會,消息人士指:「他現與與島上的牙科醫生拍拖,現正在島的東部staycation。他們看上去很開心,也覺得很舒服,他們看似有很多朋友,而對方也有向所有朋友介紹艾米漢默。」月前有多名女子爆料,指艾米不單有多段婚外情,更會虐打甚至強姦對方,但想不到他已火速有新戀情。

