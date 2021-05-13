36歲的綾瀨遙貴為日本國民女優，她主演的影視作品均有不俗成績，在疫情下仍保持住一定的工作量。今日，綾瀨遙應代言的汽水廠出席記者會，響應膠樽回收的環保行動。

綾瀨遙主演的人氣日劇《太太，請小心輕放》添食登大銀幕，她在劇中有「神級特工」與「平凡人妻」的雙重身份，今次為劇場版挑戰大量動作戲，與俄羅斯諜報員有精彩又激烈的對決，她搏命演出連導演佐藤東彌也被迫喊Cut，怕綾瀨遙打得太入戲有受傷危險。

至於綾瀨遙與俄羅斯諜報員在渡輪的對打，光是拍攝就花了10天進行，導演佐藤說：「那場戲也是花最長時間練習的，雖然分鏡很仔細，但其實他們都是練到可以一鏡到底的熟練度。」綾瀨遙回憶在渡輪取景的戲，「我們在夏天拍攝，我穿黑色套裝很熱，拍動作戲時流了很多汗，還好現場非常通風，感覺很棒。」兩人雖已練習到位，但追求完美的綾瀨遙總會不滿意，想要再來一次。佐藤坦言：「飾演俄羅斯諜報員的本身不是動作演員，本來是格鬥技選手，我們都很擔心拍太久他一個不小心真的打下去。不過，拍攝時其實是不會真的打到啦，還有他本人非常溫柔的！」

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