莊澄與田啟文今天於石硤尾出席「專業電影口述影像培訓課程」啟動禮，田啟文對口述電影深感興趣，希望能聲演角色感動人，他今天出席活動時說：「我把聲化咗灰都認得，自己都試唔同類型演繹，啲人覺得我把聲好笑，我就想試吓悲情嘅，想試吓聽到我講故事會令到人喊。」

提到跟已故藝人廖啟智合作電影《翻兜人生》，田啟文表示正努力籌辦，目前最重要是修改好劇本：「劇本未係最滿意，啲位錯晒唔理想，又再重新嚟過，雖然好心急想快啲起動，但唔可以為開而開，寧願花多少少時間喺劇本上，原本我都想參與，但而家由一個編劇加入多一個，之前角度比較窄，而家兩個人多咗火花。」

田啟文又謂電影延遲開拍，故未敢找演員，但不少演員已舉手無條件參與，而今次電影是「電影發展基金會資助計劃」的最後一部電影，獲170萬港元的資助，條件是今年內開拍，田啟文表示會把握時間：「呢部係資助計劃嘅最後一部電影，對我同智叔又好，都好有意義，投資者都有講過如果冇資助都得嘅，但原本計劃係咁，就唔好嘥咗。」

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