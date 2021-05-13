2020亞洲小姐香港賽區亞軍何雙妍、張玥、范莎莎與張可盈等，今天於大埔出席《ATV團戰自媒體課程》啟動禮。現年27歲的何雙妍早前在IG放閃，跟拍拖4年、做醫學美容生意的男友Horry到婚紗展訂婚戒，今天她出席活動時承認好事近，並晒未婚夫送的1卡心型鑽石求婚戒指，她說：「係呀！原本plan下年結婚嘅，不過而家疫情，自己嘅演藝工作暫時比較靜，加上將會再置業，所以就趁疫情提早（結婚），會先註冊，而家籌備中。」問到會否雙喜臨門？雙妍即場跳躍幾下，證明未有懷孕，她笑說：「唔會住嘞，追多幾年夢先。」婚後她希望繼續在電影事業打拼，就算飾演成熟角色也不介意。

提到求婚經過，雙妍大呻男友不懂浪漫送驚喜，更要她主動叫對方求婚，她說：「個求婚經過真係好失望，我都懷疑要唔要嫁畀佢，其實拍拖時我哋定咗28歲結婚，而家明年結，我擔心佢買戒指係我唔鍾意款式，忍唔住開口叫佢買心形鑽石，點知之後又想改變主意轉圓型，我同佢講時佢話畀我聽已經訂咗，我好嬲呀！點解要話我知！之後等咗1個月佢都唔送畀我，我有一晚忍唔住叫佢求婚，攞咗屋企束乾花，佢跪喺度嘅時候係感動嘅，我哋一齊4年，經歷起起跌跌，嗰一刻係感動嘅。」

而身旁的范莎莎也替雙妍開心，還自薦做姊妹。提到工作，莎莎指自己喜歡做主持，之前也曾報讀網紅培訓班，希望自己我增值，當一個人氣KOL。

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