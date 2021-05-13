無制限ot編集團的剪接手法出類拔萃，上次為遷就遊戲「侏羅紀公主」，將阿Dee的自肥環節「鹹濕荒島俏博士：學藝篇」超濃縮到 25秒；另一集「錯誤體育祭」甚至超時，要分為電視原版及網上加長版。今晚一集「鹹濕荒島俏博士」終於得到應有的時數，因為「博士」阿Dee邀請了口罩小姐的Liz做女助手穿起三點式在海邊戲水，但結果再次變成格仔導演Mike的自肥環節，阿Dee負責拎反光板，Ｍike全程影水着鏡頭。

前兩季《花姐ERROR遊》去過日本、台灣、柬埔寨等地，今集節目變成「香港ERROR遊」，他們扮外國人在香港四圍去，又扮成英文教育電視的片頭不停講「Hello」，四人又去到香港不同地方以英文介紹香港，最後阿Dee及肥仔去到大埔，環節搖身一變，變成每輯都有的探靈環節，雖然有七師傅做嘉賓一起探靈，但阿Dee及肥仔都遇到靈異事件，非常嚇人。網民就讚阿Dee及肥仔專業，無論事態幾恐怖，都堅持以英文溝通。

今集再次出現無制限ot編集團的自肥MV，導演是Agent L.，他要ERROR扮美國樂隊Backstreet Boys唱《I Want It That Way》。

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