無制限ot編集團的剪接手法出類拔萃,上次為遷就遊戲「侏羅紀公主」,將阿Dee的自肥環節「鹹濕荒島俏博士:學藝篇」超濃縮到 25秒;另一集「錯誤體育祭」甚至超時,要分為電視原版及網上加長版。今晚一集「鹹濕荒島俏博士」終於得到應有的時數,因為「博士」阿Dee邀請了口罩小姐的Liz做女助手穿起三點式在海邊戲水,但結果再次變成格仔導演Mike的自肥環節,阿Dee負責拎反光板,Mike全程影水着鏡頭。

前兩季《花姐ERROR遊》去過日本、台灣、柬埔寨等地,今集節目變成「香港ERROR遊」,他們扮外國人在香港四圍去,又扮成英文教育電視的片頭不停講「Hello」,四人又去到香港不同地方以英文介紹香港,最後阿Dee及肥仔去到大埔,環節搖身一變,變成每輯都有的探靈環節,雖然有七師傅做嘉賓一起探靈,但阿Dee及肥仔都遇到靈異事件,非常嚇人。網民就讚阿Dee及肥仔專業,無論事態幾恐怖,都堅持以英文溝通。

今集再次出現無制限ot編集團的自肥MV,導演是Agent L.,他要ERROR扮美國樂隊Backstreet Boys唱《I Want It That Way》。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)