近年不少藝人以夫妻檔在大陸搵銀，林峯與張馨月參加真人騷《妻子的浪漫旅行5》卻爆出反效果，惹網民反感，事緣林峯在最新一集自揭曾被操控欲大的前任，控制生活一舉一動，甚麼都要他去改，令他一度產生強烈自卑感，該集播出後，不少網民猜測那位前度就是曾與林峯拍拖5年的吳千語，因為吳千語由入行以來一向目標清晰，有傳他揀仔及揀朋友均非富則貴，一心想嫁入豪門。

林峯在節目中並沒指名道姓，只說對方一直把自己的思維強加在他身上，要他做自己不太願意的事，亦不是他真心喜愛的事，當時他為討好對方，願意去遷就，不過林峯續道：「對方可能會說『你這個不夠，你那個不夠，讓你學這個學那個』，就覺得你自己好像甚麼都做不好，把你的自卑感放大，所以我覺得這是挺不健康的一段關係。」林峯稱跟老婆張馨月相處感覺很自在，老婆張馨月說話溫和，讓他感到人生一片晴空，「她是相反的那個，會去遷就我，『沒事，老公你喜歡你就去做，我支持你』，我覺得是特別窩心的感覺」。

林峯又指老婆張馨月並不介意他的情史，張馨月更會感謝這位前任，感謝以前一些經歷，「因為所有經歷才形成現在的我們，甚至現在我的愛情觀或價值觀」。許多網民估林峯口中的人就是吳千語，之不過大陸網民普遍認為林峯不應在公開場合講起前任，似踩前任捧現任，有感這種行為不太妥當，另有網民認為林峯早已步入適婚年齡，選伴侶最好就是選可以一齊過人世。

張馨月令觀眾感厭煩

而張馨月上真人騷亦顯露出矯情性格，讓網民超反感，表示看到也覺得厭倦，一開始張馨月哭訴與林峯婚後承受壓力，不少網民表示同情，亦讚她是好女仔，但是日子久了，到播出第5集，張馨月仍然為此事哭訴，觀眾就開始感到厭煩。

在第5集中，張馨月再次提起二人結婚，自己仍難以接受外界對林峯的負評，同場其他妻子也頂不順，感覺她每次也否定自己，讓人感覺沒自信之餘，更是不斷放負，不斷講自己為了老公有多委屈，張馨月每次均先為老公笠高帽：「沒有我老公，只有我自己，我能接受，我覺得老公本來很好，因為我的原因導致他（被人鬧），我希望很多人喜歡我老公，因為他真的很出色，不管是工作及家庭方面，他真的很好。」然後張馨月講到林峯曾想為她出頭，但是張馨月拒絕，理由又是怕影響老公，讓人感覺她好像滿肚屈結。

此時，大陸女演員秦海璐忍不住跟張馨月講：「事實上你跟林峯一齊的時候，你是洋溢着幸福，可是為甚麼你老是說的是一個負擔……你說過『不要』，那你以後就不要再為這件事情委屈，人家替你出頭，你又要在這裏委屈，你又要說『不要』，轉過頭來又自己在哭，在幹嘛？不能簡單點嗎，在矯情甚麼？」不少網民也認同秦海璐的說法，有感她的性格不錯，但相處之間太過扭扭擰擰，讓人生厭！

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