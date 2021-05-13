曾志偉回巢任無綫副總經理，大力改革TVB綜藝節目，日前率領一班慧妍雅集會員招募新一屆港姐，但講明要將港姐口號「美貌與智慧並重」拎番出來，強調選美「唔係只係為咗入娛樂圈」；與去年由余詠珊掌舵時以「逆市筍工」作招徠，背道而馳，狠狠打了對方一巴。

不過，志偉的想法似乎太崇高，顯得不夠貼地，皆因對不少女生而言，選美確是入娛樂圈的捷徑。2018年的港姐楊帆（Krystal），落選後即簽約TVB成為合約藝人，但兩年多來工作近乎零，沒有太多人記得她，日前她在社交平台透露已放棄做藝人，並轉投金融界做OL，自言沒有後悔離開，她寫道：「其實20歲的時候參選完香港小姐之後，我就順利簽約TVB成為旗下藝人，也進入演藝訓練班學習拍戲。那時候真的好開心啊，因為大家都會有一個明星夢吧，但是我選擇了放棄。」

她列舉4大放棄做藝人的理由：

1. TVB藝人非常多，機會卻非常少。

2. 而且TVB薪水也是出名的少了，除非你出名了，要不然真的是和現在的收入是不能比較的。

3. 廣東話要求非常之高，就算是本地人都會有懶音的挑剔，更何況我是內地長大，母語普通話加貴州話。

4. 這是一個至少為期10年的磨練，像韓國練習生的感覺，而且我覺得自己沒有那個星運，而且也不小了，所以放棄了。

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