除了MIRROR唱歐國盃主題曲參與盛事，今屆now亦安排強尼回歸做「講波佬」，今次將會拍住ERROR及其他KOL主持節目，相信「全尼」有以往球彩台的經驗，今次難度不會太大。

今次ERROR齊人受訪，保錡擺脫上月口罩小姐決賽的「雪藏」狀態，不過仍然是最少開口兼說戒粗口，惟獨格仔導演Mike的節目豁免，自稱做「保錡字典」的肥仔即解釋：「佢意思係除咗ERROR節目會爆粗，其他節目唔會。」193指ERROR在直播中不會爆粗，又抽TVB水說：「我哋冇『足金X猴』啲嘢。」保錡接獲拍攝廣告工作，193解釋：「公司冇話過雪佢，係佢自己想休息，而家人哋迫佢拍廣告，真係要囂呀！」肥仔補充：「個廣告真係啟發到佢，覺得值得拍先拍嘅。」結果保錡反而沒有發言機會，只可認同隊友：「係呀，講得好，滿意！」

除了講波，有網民建議ERROR做東京奧運主持，保錡自薦想為短跑做旁述，他解釋：「講10幾秒就收工，呃騷錢一流。」193想講籃球，肥仔最終揀了旁述女排，不過阿Dee以為是冬奧，自薦講冰壺，卻被隊友取笑，最終轉揀體操，193取笑說：「男人啲緊身褲，佢鍾意。」阿Dee即場發揮創意：「嘩，美國真係大抽過墨西哥！」

阿Dee一噸啤酒飲得兩支

《ERROR自肥企画》最近成為觀眾熱捧節目，193與保錡多次遭「死亡行星」攻擊，193在「侏羅紀公主」中慘被擊中下體，今日他說：「個次真係有諗過入醫院，我係有少少休克，唔係做戲呀！」他又指當時已經又紅又腫：「佢哋叫我即場check，不過有兩部機對住我咁近影，真係好難check。」他笑說回到家發現真的變大了：「本身係金菇，而家變咗猴頭菇。」ERROR更為形容為「死亡行星治療」，阿Dee更建議：「所有男士都可以試吓。」

阿Dee就在「啤．生與死」贏了一噸啤酒，他說：「如果由物理角色分析，絕對係飲唔晒，再飲就會長期缺席。」但追問之下，阿Dee卻稱：「我諗…我諗咗兩支。」193即刻補飛：「我真係好鍾意飲呢個牌子。」

節目亦令193的感情問題浮面，網民懷疑他與「Dee姐」陳海寧（Isabella）早已撻着，但他今日避談：「呢啲嘢留俾我經理人（濟哥）答。」ERROR又幫濟哥搵女友，稱濟哥單身住西貢獨立屋有養貓，是城中筍盤。另外193與吳業坤的cover，他說一年前與歐國成（Travis）唱過坤哥的歌，坤哥提議合作，193又認叻：「今次玩吓，知我咩料啦，我係歌手！」

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