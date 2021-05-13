環球歌手陳凱詠（Jace）將於明天推出首張個人專輯《Processing》並於同日發佈新歌《I Wish》，Jace笑言今次在新歌MV中付出了120分努力，因為她竟然在14日內學識踩滾軸溜冰，更首度挑戰「吊威吔」，可謂將體力推到去極限，Jace說：「今次有少少搞個大頭佛畀自己，因為決定呢個MV要踩roller嘅時候，發現只係得兩個禮拜就要開工，於是即刻買鞋，2星期內練咗10次，好彩最後都勉強夠用！」

今次Jace找來陳健朗為MV擔任導演，希望藉着新歌表達出能夠輕鬆自在做自己就是最好，去到MV中段的時候，踩滾軸溜冰的Jace與一班踩滑板朋友，在色彩繽紛的環境裏自由地做自己，開懷地食波棒糖、跳舞，Jace坦言：「平時練習踩roller會喺滾軸溜冰場，但拍MV時要去到馬路和爛地，地下凹凸不平，有幾次我都企不穩跌倒！踩roller的同時，又要顧及跳舞動作，所以喺非常大挑戰。」

除了踩滾軸溜冰和熱舞外，Jace在這次MV中嘗試了吊威吔，表達在工作疲勞的狀態，Jace頭向下倒吊半空，如是者做了10次，因全身被鋼索勒緊而且呈倒立姿勢，她開始感到呼吸困難而且頸痛，事後她說：「起初以為吊威吔應該唔太難，但原來好考平衡，呢個係一次難得嘅經驗。」

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