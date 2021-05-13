TVB藝人一向多古靈精怪，譬如至今仍未了解完學歷的蔡思貝、特別有長輩緣嘅傅嘉莉、不肯簽解約信嘅黃心穎等，仲有一向吱吱喳喳「好打耳」嘅吳若希，周不時同網民爆網上罵戰，言談open得嚟又夠潑辣，完全冇偶像包袱。

噚晚吳若希開心分享YouTube跟老公拍攝嘅「相敬如賓週」環節目，兩公婆挑戰煮辣雞料理，吳若希早前上TVB節目《美女廚房》煮出雞肉刺身，被評「又生又臭」，一眾評判給負分，當時佢更指「平時給老公食得肥肥白白」，被網民封為新地獄廚神。正所謂喺邊度跌低，就喺邊度企返起身，吳若希由整雞開始，好好為廚藝平反。

點知有網民就在吳若希fb留言，「咖哩！好耐之前聲雅廊，你坐過我，以前你啲枚好屎啦，不過飲酒就唔賴皮都算幾好玩，幾時有機會再同你劈過」，吳若希當然不甘示威即反擊：「唔識你？你邊位？」該名網民鍥而不捨繼續狙擊：「你見到我就知道！之前成日落去搵你玩。」

吳若希叫對方出嚟當面對質：「我聽日返TVB，大概中午12點收，聽日見，PM我你電話。」該名網民再回：「而家你巴閉啦！大明星仲識得我咩？電話又改埋，而家你連你契爺都少搵啦（佢話我知）。」吳若希爽快回答：「得啦！見到面先啦，唔見點知識唔識你。」另有網民好奇為何叫咖哩，該網民稱：「佢以前中文名差唔多音嘛！記得中文名好似叫家妮。」

在疫情反彈下，吳若希竟然主動撩對方在TVB見面，「我PM咗你叫你留電話，我聽日開完姊妹淘就搵你，如果你想參觀埋電視城，畀埋你身份證同全名我，我幫你報上公司。」該網民拒絕赴約：「我唔想參觀電視台，畀個貼士你，我以前成日寸你個名咖啡雞，之後就鬧我隊我飲，咁樣你記得啩。」之後吳若希便沒再回覆。

另有網民好奇問：「請問你有冇喺聲雅廊做過？」吳若希回覆：「無喎～講咗咁多年都仲講？！」有歌迷稱由吳若希初出道嗰幾年已經鍾意佢：「點解近呢幾年要做到自己咁乞人憎，作狀、浮誇、低劣、MK，仲要成日公開唱老公、唔畀面老公，係咪真係道行高到完全唔介意世俗眼光，BTW曾經嘅《越難越愛》我係鍾意你，但自從《街頭魔法王》後真係好反感。」

一向言出驚人嘅吳若希，出道以來負面新聞一籮籮，早年被周刊指佢曾以藝人「咖哩」在聲雅廊返工，一時又被寸「御夫有術」經常開live或拍片恰老公，早前吳若希一家去農莊玩更爆出「關公災難」，事後農莊將佢遊玩嘅相上載facebook感謝到訪，吳若希隨即留言警告農莊，「照片未經公開授權公開」，要求對方「請盡快移除」，惹來不少網民反感，吳若希更跟網民爆罵戰，噚日出席活動，吳若希表明網民喜歡睇佢鬧交及爭論，昨晚FB留言亦有不少網民寫下「影片未經授權公開，請盡快移除」來寸爆吳若希，fans見到即為偶像擋箭：「Jinny加油！唔使理咁多無聊嘅人，支持你嘅人會一如既往支持你！一直聽你嘅歌，睇你嘅節目！」

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