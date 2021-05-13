大陸女星鄭爽與男友張恒於3月時在美國，為一對透過代孕生育出生的仔女打官司爭撫養權，事件經過法院個多月處理，張恒今日凌晨在微博貼文表示，美國法院判他贏得了兒子Lucas和女兒Luna的撫養獨立決定權（Parenting Solo Decision-Making Authority）。他形容收到消息一刻雙手激動顫抖，並表示法院也給予鄭爽少量撫養時間，他說：「我很欣慰，也願意相信鄭爽女士在未來會盡到一個好媽媽的責任和義務，讓孩子沒有遺憾地長大。」

張恒在文中先後向仔女及父母道歉，他表示當了500多天父親，也沒有給仔女一個完整的家，沒有讓子女得到過一天的母愛。從今天起決定正面面對，為自己所犯的錯道歉及懺悔，寫上：「如果有一天，你們長大了，看到了這封道歉信，爸爸則要再次對你們說『對不起，我的孩子，請你們接受爸爸的道歉！』」

向父母道歉

繼而他剖白內心向父親寫上：「其實我最大的痛，是您和媽媽為了我的一份感情，把你們的全部賠上。為了我和孩子，你們停下了工作，賣掉了房子。為了我，你們夜不能寐，食不下嚥。我假裝看不到你們的崩潰，假裝你們還沒有老去，理所當然地消耗着你們對我的愛；理所當然地消耗着你們辛苦半生，打拼來的一切。」他自認不是孝順的兒子，不敢奢求得到父親的原諒，只能對父親說聲：「我欠您的，我一生也還不清！」

貼文最後，張恒為自己到美國找代孕一事而向大陸及公眾道歉，並鄭重承諾：「我願意接受國家和法律對我的任何懲罰，也願意接受大家的所有批評，對不起！」

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