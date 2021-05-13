人氣高企的組合MIRROR與ERROR，今日去到九龍灣ViuTV錄影廠出席《Now歐洲國家盃2020》發佈會暨節目巡禮。大會宣佈強尼會配搭ERROR四子及專業評述團隊為足球賽事擔任旁述，MIRROR主持相關節目《EURO鬥Goal Fun》，同時擔任歐洲國家盃2020宣傳大使，主唱香港版本主題曲《The Beautiful Game》，同場首播濕身MV。

剛完成演唱會的MIRROR，繼續無休假工作，Anson Lo更連續36小時沒睡，他說：「做完演唱會當晚要染番黑個頭，搞到朝早5點再去拍廣告。」Edan獲森美賜名「女婿安」，源於森美女兒很喜歡他，Edan說：「多謝佢囡囡，受寵若驚，等大個啲先講。」Edan的母校港大用其照片作為招生廣告，Edan說：「張相係好耐之前影，母校招生係開心事。」

葉劉淑儀建議商務及經濟發展局局長邱騰華，爭取讓MIRROR到內地做騷，推廣香港文化，又建議MIRROR可以參加內地節目《天天向上》等，Anson Kong（AK）回應：「我哋成名只係兩年半，剛開咗第二個演唱會，我啱啱先成為本地樂壇一份子，做好自己本份先。我主力暫時focus本地，表演冇分國界，進修好自己才藝先，令香港以外地方嘅人喜愛我哋。」Alton說：「我哋唔算做得好好，仲有幾多不足，要提高自己水平先。」

醫學會長蔡堅建議，若然要靠年偶像宣傳打疫苗，官員對年輕偶像姜濤及MIRROR亦應該要有認識，AK回應：「希望我哋有能力影響新一代，只要堅持自己夢想都會感染到身邊人。不過搵我哋唔恰當，我哋唔係咁高人氣，搵發哥比較啱數，喺演藝界我哋只係小薯。」Alton則笑言：「注意個人衞生係必需，有時我哋團內都有幾個比較污糟，邊個就唔講，唔過一半人。我有潔癖，有時見佢哋除咗口罩，就咁放入褲袋。」

ERROR想講埋奧運呃騷錢

此外，新一集《ERROR自肥企画》中，193被「死亡恆星」射中下體痛致卧地，他指下體又紅又腫，近乎休克想入院，他說：「而家大咗，由金菇變猴頭菇。」保錡接獲拍攝廣告工作，對於是否獲公司解凍，193說：「公司冇話過雪佢，係佢自己想休息，而家夾硬逼佢做嘢。」保錡說：「之後工作就係講波。」網友建議ERROR可兼任東京奧運節目旁述，4人皆感興趣，阿Dee表示想講體操，193取笑阿Dee想睇男人着緊身褲，阿Dee笑說：「美國嗰啲好大碌。」保錡自薦想為短跑做旁述，他解釋：「講10幾秒就收工，呃騷錢一流。」

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