曾與賭王兒子何猷亨拍拖的陳可欣（Sabrina），近日爆出桃色事件，在上流社交圈瘋傳四張一位身穿深色晚裝、長黑髮的女子與一名黑框四眼男子在一間高級餐廳內攬攬錫錫的照片，相中男子解開白恤衫鈕露出胸膛，二人坐在梳化上，黑髮女子被指是Sabrina，該女子含情脈脈望住四眼男，之後便成個頭挨落對方膊頭，而右手就放在男方下體附近，而另一角度就見到二人纏綿激吻。

今日更有人在討論區開post，並大量爆料，有指四眼男原來是一名律師，名叫Johnny，是牛津大學理學碩士、香港大學法學院法學博士，有一位未婚妻，並已懷孕7個月。據了解Sabrina亦於2020年8月與鋼琴家孟雨晴（Damon）結婚，男方曾獲無數鋼琴大獎，與郎朗同過台，在美國哈佛經濟系畢業後，從事金融行業，靚仔又有錢，絕對是超級筍盤。Sabrina曾在IG晒超巨型求婚戒指，羨煞旁人。

男女各有另一半，都搞出疑似出軌事件，《蘋果》今日聯絡上Sabrina，問是否事件中女主角？她在電話中氣定神閒說：「我冇comment，我律師已經處理緊。」問到有否了解過相片由誰人拍攝及流出？與老公關係有沒有改變？Sabrina續說：「等緊律師處理。」

林作：話唔知呃你

現年28歲的Sabrina，在英國劍橋大學讀書，與麥明詩同屆，但修讀不同科系，二人均是校內的風頭人物。當時只有19歲的Sabrina時曾與比她細1歲的何猷亨拍拖，向來挑剔的四太對她讚不絕口，讚她聰明讀書叻，還帶她出席活動，連賭王都曾說她是「滿分女友」，可惜感情最後無疾而終。而林作在2015年曾參加區議員時，Sabrina是助選團之一，林作今日回覆《蘋果》說：「我係話唔知就呃你啦，我哋全城嗰班人都知道，但最近冇聯絡。」麥明詩則說：「其他人嘅私人事我唔回應了。」

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