香港播音皇帝李我於本月5日與世長辭，享年99歲。1946年開始做播音小說的李我叔，與結婚逾71年的太太蕭湘一直相守相依，痛失老伴的湘姨接受《蘋果》電話訪問，透露李我叔的喪禮定於6月1日在香港殯儀館設靈，翌日出殯，由於疫情關係，不會設公祭，湘姨說：「大家有心嘞。」

雖然李我叔已走了10多日，但湘姨的心情仍未平復，「你都想像到情緒唔會好，又瞓唔得，又食唔得。」回想李我叔臨終那天，湘姨慶幸自己能趕到醫院，陪李我叔最後一程，「真係好彩，我能夠送佢最後一程，我都覺得安慰，佢喺5月1號夜晚8點幾入將軍澳醫院，呢年幾兩年，其實佢都出出入入醫院，年紀大機器壞，佢先兩年開咗肚話腸扭結，嗰次過到關，你知老人家又唔食嘢又乜又物，好多病痛，嗰晚8點幾入院，半夜3點幾醫院打嚟，我知唔係好事，即刻搵姪女車我去醫院，嗰時佢已經好危，終於拖到幾日。」

直至5號那天，李我叔進入彌留狀態，湘姨再趕到醫院，「好彩姪女有車，如果唔係，我都幾十歲老嘞，深夜叫車叫唔到，終於我都算好彩，一直摸住佢隻手講好多說話，佢好似有感覺，知我安慰佢，佢眼中有淚光，我用紙巾同佢印眼，紙巾真係濕。」湘姨語帶哽咽說：「我話你唔使掛住我，有好多人錫我，唔緊要，你好好地離開，喺夢中見吓我啦！終於陪到佢最後一口氣，多謝你有心啦！」

湘姨於20歲嫁給李我叔，她比李我叔細7歲，畢業後本想教書，其後發現廣州風行廣播電台招考播音員，便決定前往投考，最後成功被取錄，之後跟李我叔學藝，本名何侶雲的她，由於身材瘦削，李我叔為她改藝名時，便想到「蕭湘」二字，有瘦弱又有漂亮的意思。湘姨曾在訪問中透露，她和李我既是夫妻，也是好拍檔，能夠走在一起是緣份。

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