香港樂壇改朝換代，MIRROR爆紅成為香港天團，姜濤更是炙手可熱的人氣王，依然以大台自居的TVB，似乎都深明「姜濤不紅 天理不容」的時勢，為了吸引觀眾捧場，竟然不惜以大台之姿，一而再兼再而三地「利用」姜濤「造勢」，繼早前在記者會上搵鄧智堅扮「薑蓉」醜化姜濤後，昨晚《愛‧回家之開心速遞》劇集出現「蔥頭」角色，嘟嘴、派心心手勢炒足姜濤，就連昨晚的新聞報道都唱MIRROR《IGNITED》，果然吃不到的葡萄是酸的。

在《愛‧回家》扮演「蔥頭」的丘梓謙，是無綫第27期訓練班畢業，現年26歲的他雖然拍過《解決師》、《愛美麗狂想曲》等劇集，但幾乎零知名度，現在卻憑扮姜濤引人注意，連續兩日在IG自我宣傳：「等咗兩個月終於可以po喇，一粒#蔥頭 的誕生，聽晚8:00#愛回家之開心速遞 同大家見面」。

有網民留言揶揄：「要扮其他人先有人識你，做藝人做到咁都幾可憐」、「啱㗎啦！做一世暗星啦」、「唔係刪我留言咁低莊呀嘛七線暗星，唔受得批評就咪扮啦！」丘梓謙回覆：「放心不會刪」，亦有網民撐他：「不過扮得姜濤都一定有人鬧。唔關你事嘅，只係代tvb受靶」、「劇裏面嘅偶像，對粉絲好、有禮貌，又冇醜化到，都唔知有乜好鬧。」丘梓謙接受傳媒訪問指有心理準備被批評，強調角色不是醜化姜濤，而是想向對方致敬，讚姜濤是成功指標，自己都好欣賞MIRROR。

除了劇集自製「山寨姜濤」助鎮之外，就連昨晚的無綫新聞報道，首席體育記者陳焜傑報道NBA賽事時，都要用上MIRROR《IGNITED》的歌詞，當時電視畫面的字幕是「熱火下半場開始著火」，陳焜傑卻借用歌詞說：「熱火下半場開始焫焫焫焫焫著」，就知道MIRROR有幾紅了！其實日前母親節，Now TV新聞台記者張福軒去酒樓視察限聚令下市民如何慶祝，在新聞報道中忽然興起獻唱姜濤的熱爆歌《蒙著嘴說愛你》，生鬼表現瞬間成為網上熱話。

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