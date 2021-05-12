英國樂壇盛事英國音樂大獎（Brit Awards）於當地時間前日在倫敦舉行，現年25歲的英國人氣女歌手Dua Lipa連奪兩獎成大贏家（得獎名單詳見附表），她風騷谷胸領獎，而美國天后Taylor就獲得全球典範大獎，她在台上公開感謝英國影星男友Joe Alwyn的支持。

Taylor獲全球典範

英國音樂大獎前日圓滿結束，是英國首個在疫情下舉行的大型頒獎禮。當紅女歌手Dua Lipa憑大碟《Future Nostalgia》獲得最佳大碟和最佳女歌手兩獎，她致辭時要求英國首相約翰遜（Boris Johnson）加薪給護士及醫護人員，獲得全場掌聲，她說：「我們為他們拍手是很好的，但我們需要付錢，所以我們應該熱烈地鼓掌，及向約翰遜傳遞我們支持前線人員加薪的訊息。」

Taylor獲得全球典範獎，她是首位獲得此項殊榮的女性，非常巴閉，而過去曾經獲得同一獎項的男歌手包括樂壇大姑媽艾頓莊（Elton John）、Robbie Williams和大衞寶兒（David Bowie）。Taylor領獎時鼓勵樂壇新人：「你們要聽我說，沒有一種事業是沒有負面的。如果你遇上了阻滯，可能是因為你正在做新的事物。你不能被它擊倒，你要讓它燃點你，因為我們生活在一個言論自由的世界，但請記得你有權去證明他們是錯的。」

Little Mix大肚登場

此外，獲得最佳組合的Little Mix兩位成員Leigh-Anne Pinnock和Perrie Edwards就挺着大肚現身，她們早前雙雙宣佈懷孕。Leigh-Anne直言在樂壇生存並不容易：「我們見過白人男人至上、討厭女性、性別歧視，以及缺乏多元化。我們很自豪能夠團結一起，在我們身邊有很多堅強的女性，現在可以用聲音發表意見。」其他獲獎歌手包括Billie Eilish、Harry Styles和The Weeknd等。