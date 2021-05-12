現年50歲的宣萱簽約古天樂成為旗下藝人，早前二人再續前緣合作電影版《尋秦記》，今年3月的影視娛樂博覽推出預告片。除了電影之外，她主演的大台劇集《陀槍師姐2021》已於今年初播出。雖然播出時被批評劇情離地，有網民更抵死話宣萱的年紀，仍走去演師姐，但總好過都係熟口熟面那幾位。在娛樂圈工作，人緣同人氣非常重要，宣萱亦深信不疑，日前她現身跑馬地，右手就戴上4條晶石鏈，既催旺人緣、健康，又可以襯衫裝飾，一舉多得。

早前家住清水灣的宣萱開車到跑馬地，她身穿線衫、牛仔褲、戴上墨鏡，拿着一紙袋行到一間連鎖洗衣店。見宣萱在店內拿出幾件長袖冷衫交與店員，相信她是趁換季，處理一些冬天衣服，點收完畢宣萱交付現金後離開。在店外她將零錢放回銀包時，可見其右手戴有4條晶石手鏈，當中的紫水晶及粉水晶，都有助人際關係及招貴人緣。不過離開洗衣店沒多久，又見她急步走回店內，取回帶去的紙袋。

之後宣萱到了就近的一間便利店，原來童心大起忽然想起食雪條。買完後她沒有即時享用，而是急步返回座駕，快速放好隨身物品後，便急不及待在車內拆包裝，邊開車邊品嚐雪條。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）